Volgens Oekraïense defensiebronnen sterven er 824 Russische soldaten per dag. Het Britse ministerie van Defensie noemt die cijfers ‘wellicht accuraat’. De reden? Gebrek aan gevechtservaring en verouderde aanvalstactieken.

Uit Oekraïense data blijkt dat het Russische leger nog nooit zoveel militairen heeft verloren als in ­deze maand februari. Per dag zouden 824 militairen sneuvelen: dat is vier keer zoveel als in de maanden ...