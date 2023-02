Luchtruim boven Lake Michigan even gesloten om redenen van ‘nationale defensie’

Het luchtruim boven het Michiganmeer, in het noordoosten van de Verenigde Staten, is kortstondig gesloten geweest om redenen in verband met de ‘nationale defensie’, heeft de Amerikaanse regulator van de burgerluchtvaart (FAA) zondag bekendgemaakt.

‘De FAA heeft een deel van het luchtruim boven het Michiganmeer kortstondig gesloten om de activiteiten van het ministerie van Defensie te ondersteunen. Het luchtruim is heropend’, deelde de regulator mee.

Het nieuws komt op een moment dat in een week tijd drie vliegende voorwerpen boven de VS en Canada neergeschoten werden. Een daarvan was volgens Washington een Chinese spionageballon.

• Nu ook onbekend voorwerp boven China gespot

Zaterdag werd het luchtruim boven de Amerkaanse staat Montana tijdelijk gesloten, maar een gevechtsvliegtuig dat ter plaatse gestuurd werd om een ‘anomalie op de radar’ te verifiëren, zag volgens het leger geen vlie­gend voor­werp.