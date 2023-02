Kortrijk pakt levensbelangrijke driepunter op het veld van Standard

Na Eupen heeft ook KV Kortrijk een broodnodige overwinning geboekt met het oog op de degradatiestrijd. Op het veld van Standard zorgden Wasinski en Selemani - vanaf de stip - voor de 2-0-eindstand. De thuisploeg ziet zo zijn ambities voor de Champions’ Play-offs lichtjes verdampen.

Een gouden zaak doen in de strijd om de top vier én de top acht. Daar was het Standard om te doen tegen KV Kortrijk. Door het puntenverlies van Club Brugge en AA Gent konden de Rouches naderen tot op één punt van de top vier en tegelijk ook verder uitlopen op zijn drie dichtste achtervolgers Westerlo, Cercle Brugge en STVV. De bezoekers konden de punten uiteraard ook goed gebruiken in hun strijd tegen de degradatie.

Dat vertaalde zich in een sterk wedstrijdbegin waarin Kortrijk al snel twee keer gevaarlijk opdook in de Luikse zestien via de kwieke Messaoudi. Een makke thuisploeg had ruim twintig minuten nodig om zich in de wedstrijd te knokken en een eerste kans bij elkaar te voetballen. Na een uitbraak van Zinckernagel mikte Ohio net naast de verste paal. Voorts kon Standard alleen dreigen op stilstaande fases.

Na de pauze gooide Deila het roer om. Davida bleef in de kleedkamer ten voordele van Cimirot, waardoor Balikwisha een rij vooruit schoof en samen met Zinckernagel in steun van speerpunt Ohio ging voetballen. De jonge Nederlandse spits had echter niet zijn avondje en stapelde de ongelukkige acties op. Op voorzet van Dønnum mikte hij de bal van dichtbij huizenhoog over.

doelpunten voor degradatiestrijd

Halfweg de tweede helft dan toch een ‘moment de gloire’ voor een Luikenaar, maar wel eentje in Kortrijkse loondienst. Een weggewerkte voorzet van Selemani belandde voor de voeten van Martin Wasinski die de bal met buitenkant rechts voorbij Bodart in de verste hoek liet draaien (0-1). Een stevige opdoffer voor Standard, dat niet meer bij machte was om te reageren.

Toen Laifis in de slofase nog aan de trui van Selemani ging hangen in de zestien, was het helemaal over en uit voor de thuisploeg. Rood voor de Cyprioot, strafschop voor Selemani en 0-2 voor Kortrijk. De Kerels doen zo een prima zaak onderin het klassement. Standard blijft ondanks de eerste thuisnederlaag van 2023 staan op de zesde plaats, maar moet bezinnen na een bijzonder slappe prestatie.