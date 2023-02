De beste sommelier ter wereld komt voor het eerst uit Oost-Europa en niet uit Kruishoutem

De Let Raimonds Tomsons is de eerste Oost-Europeaan die zich voor drie jaar de beste sommelier van de wereld mag noemen. Hij versloeg tijdens het wereldkampioenschap in Parijs meer dan zestig sommeliers uit de hele wereld. Waaronder de Vlaming Tom Ieven, sommelier van Hof van Cleve, die op de elfde plaats strandde.

Raimonds Tomsons staat symbool voor de enorme vooruitgang die Oost-Europa in wijnkennis en -cultuur heeft geboekt sinds de val van de Berlijnse Muur. Die vooruitgang is er gekomen door meer economische welvaart en koopkracht, en door de privatisering en heropleving van de eigen wijnbouw. Oost-Europa ligt grotendeels in de klimaatzone die geschikt is voor kwaliteitswijn.

In de finale toonde Tomsons zich zelfzeker, efficiënt en gestructureerd in verschillende nagespeelde situaties in een restaurant; het blind proeven, herkennen en beschrijven van wijnen, tot en met het herkennen van soorten gesteente die in wijngaardbodems voorkomen. Tijdens het vorige WK in Antwerpen was hij al derde geworden. Hij is nu de eigenaar en directeur van zijn eigen wijnconsultancybedrijf. ‘Ik hoop een voorbeeld te kunnen zijn voor andere Oost-Europeanen die in wijn geïnteresseerd zijn en er misschien een beroep van willen maken’, zei hij.

Ook op Youtube

Zeventien sommeliers die de halve finales haalden, kregen pas net voor de finale te horen welke drie onder hen mochten meedingen naar de begeerde titel van beste sommelier te wereld. Een zoveelste moment van spanning in een al zenuwslopende week, waarin 67 sommeliers uit bijna evenveel landen meedongen naar de titel. De finale ging door voor een live publiek van 4.000 toeschouwers en werd ook wereldwijd uitgezonden via Youtube. Dat verhoogde nog de spanning bij de drie finalisten.

Reeze Choi uit China, die na een carrière in de restaurantsector ook een eigen wijnconsultancybedrijf oprichtte, beet de spits af. Al tijdens de eerste test viel hij op door zijn onzekerheid en zenuwachtigheid.

Nina Jensen, die tijdens het vorige WK tweede werd en wine director is van het tweesterrenrestaurant Alchemist in Kopenhagen, kwam zelfzekerder en gestructureerder voor de dag. Maar voor de jury, met onder meer enkele voormalige beste sommeliers ter wereld, werd zij toch overklast door Raimonds Tomsons. Daarmee ging de kans verloren dat zij als eerste vrouw de beste sommelier ter wereld werd. Maar over drie jaar krijgt ze een nieuwe kans.

Sociale vaardigheden

De Vlaming William Wouters, voorzitter van de Internationale Vereniging van Sommeliers, wees erop dat deze editie van het WK nogmaals aantoonde hoezeer het beroep van sommelier wereldwijd in trek is: ‘De kandidaten komen letterlijk van overal in de wereld, van West- en Oost-Europa over Noord- en Zuid-Amerika naar Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en als opkomend continent Afrika, dat sommeliers afvaardigde uit Marokko, Zuid-Afrika, Zimbabwe en Mauritius.’

Hij voegde daaraan toe dat het beroep van sommelier de laatste decennia sterk geëvolueerd is: ‘Sommeliers moeten vandaag niet meer alleen alles over wijn kennen, ook over bier, sake, spirits, waters, thee, koffie en niet-alcoholische dranken. Vergeleken met vroeger zijn er veel meer wijnlanden die een sommelier moet kennen en bestuderen. Klanten kennen zelf steeds meer over wijn, zodat een sommelier ook sociale vaardigheden moet hebben. Tenslotte zijn sommeliers mediatieke figuren geworden, zoals koks. Ook daar moeten ze mee kunnen omgaan.’

De nieuwste evolutie is nu dat de wijncultuur in Oost-Europa die van West-Europa aan het bijbenen is.