Verdachte ontkent dat hij aanslag wilde plegen tijdens Miss België

Peter C. (46) ontkent dat hij zaterdagavond een aanslag wilde plegen tijdens de verkiezing van Miss België in Plopsaland in De Panne. Dat meldt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. De verdachte werd door de Brugse onderzoeksrechter ondertussen aangehouden op verdenking van poging tot terroristische moord.

De man uit Lommel werd zaterdag rond 17.30 uur opgepakt in De Panne. Volgens het federaal parket had hij waarschijnlijk de intentie om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland en ging uiteindelijk met ruim een uur vertraging van start. Peter C. was in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerende vest.

Volgens de verdediging is van een verijdelde aanslag echter absoluut geen sprake. ‘Niets, niets, niets wijst erop dat mijn cliënt ook maar enigszins de bedoeling had om een misdrijf te plegen, laat staan een terroristische aanslag’, reageert meester Walter Van Steenbrugge. C. zou zijn vergunde wapens naar eigen zeggen voor zijn eigen veiligheid meegenomen hebben naar De Panne. ‘Hij vermoedde door zijn professionele activiteit dat er iets tegen hem kon gebeuren, maar wilde effectief gewoon de verkiezing bijwonen samen met de vrouw die met hem werd opgepakt.’

Ten slotte benadrukt meester Van Steenbrugge dat zijn cliënt een blanco strafblad heeft. Ook van enige binding met terrorisme of psychische voorgaanden is volgens de verdediging geen sprake. In het kader van het onderzoek zal zijn psychische toestand wellicht wel verder onderzocht worden.

Peter C. zal vrijdagochtend in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Over de eventuele aanhouding van de Nederlandse vrouw die hem vergezelde, heeft de onderzoeksrechter nog geen beslissing genomen.