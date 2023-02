Paul Magnette stapt naar Raad voor de Journalistiek tegen Dag Allemaal

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

‘Uit de context gerukt’

PS-voorzitter Paul Magnette heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek naar aanleiding van zijn veelbesproken interview met het weekblad Dag Allemaal. Magnette had in het interview een mopje verteld dat inspeelde op de clichés over de verschillen tussen Vlamingen en Walen. Hij had het afgesloten met de vaststelling dat Walen graag van het leven genieten. In zijn antwoord op een eerdere vraag had Magnette eraan herinnerd dat er in Vlaanderen eeuwenlang armoede was, ‘en het zit blijkbaar in de genen om zo hard mogelijk te werken’. Beide uitspraken werden volgens Magnette niet correct aan elkaar gekleefd in de inleiding van het interview, waardoor die volgens hem een foutieve lading kreeg.

‘Ik heb een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek, omdat mijn woorden duidelijk uit hun context zijn gerukt. Het enige wat ik probeer te doen, is net duidelijk te maken dat systematisch Vlamingen en Walen tegen elkaar afschilderen hét vergif is in dit land, en dat we in de plaats daarvan moeten begrijpen dat we veel meer gemeen hebben’, aldus Magnette op RTL-TVi. ‘Ik probeer conflicten met humor te ontmijnen, maar ik moet vaststellen dat dit steeds minder werkt’, besluit de kandidaat-premier.

Parti Separatiste

Vorige week doopte MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de PS nog tot ‘le parti de la sieste’. De Vlaamse jongliberalen kwamen dit weekend met een nieuwe titel: Parti Separatiste. Zaterdagavond werd PS-voorzitter Paul Magnette op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Jong VLD uitgeroepen tot Blauwe Kneus 2022. ‘Magnette is al bezig met premier te worden, maar hij moet niet wachten tot na 2024 om verantwoordelijkheid op te nemen. Vandaag is Magnette de grootste bondgenoot van de N-VA en Vlaams Belang. Alleen als we ons land hervormen en samen werken aan een hoge activiteitsgraad, heeft België nog een toekomst’, klinkt het in een persbericht.

Om hun boodschap kracht bij te zetten, trokken de jonge liberalen zondagochtend naar het PS-hoofdkwartier. Daar hingen ze een groot spandoek aan de gevel met dezelfde boodschap. ‘Separatistische partijen gebruiken de uitspraken en het beleid van Magnette om te pleiten voor een onafhankelijk Vlaanderen. Magnette wordt zo de doodgraver van België. PS staat dan voor Parti Separatiste’, aldus Arthur Orlians, politiek secretaris bij Jong VLD.

Crombez vs. Tommelein

John Crombez (49) zal het opnemen tegen Bart Tommelein bij de gemeenteraads­verkiezingen van 2024. De partij Vooruit schuift hem naar voren als lijsttrekker in Oostende, meldt de Krant van West-Vlaanderen. Dat is voor het eerst, want vorige keer trok aftredend burgemeester Johan Vande Lanotte nog de lijst. Crombez moet de sjerp nu weer in rode handen krijgen. Dat wordt niet evident, want Tommelein werkt aan een eigen stadslijst van liberalen, onafhankelijken en, als het van Tommelein afhangt, ook CD&V en Groen.

Crombez is voormalig Vlaams Parlementslid, was staatssecretaris voor fraudebestrijding en voorzitter van zijn partij. Na de tegenvallende verkiezingen van 2019 ruimde hij baan voor Conner Rousseau en concentreerde hij zich exclusief op Oostende. Hij leidt voor het UZ Gent een onderzoeksproject rond gezondheidszorg en sociale zekerheid.