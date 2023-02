Antwerp houdt titelstrijd in leven met zege op het veld van leider Genk

Net zoals in de Croky Cup, slaagde Antwerp er – na een aangename topper – in om drie punten te sprokkelen op het veld van leider Genk. Winteraankoop Gyrano Kerk scoorde op het uur het enige doelpunt in de partij.

In het kalenderjaar 2023 heeft leider Racing Genk acht wedstrijden gespeeld. Twee ervan verloor het, telkens tegen Royal Antwerp Football Club. Dame Fortuna?

In de eerste helft voetbalde Genk, geruggensteund door een enthousiast thuispubliek, de beste mogelijkheden bij mekaar. Tot drie keer toe kwam Antwerp met de schrik vrij. Daniel Munoz kwam als eerste dicht bij het openingsdoelpunt na een schoonheidsfoutje van de nog steeds maar achttienjarige Arthur Vermeeren. Genk bleef zoeken naar de 1-0, maar ook Joseph Painstil en Bryan Heynen zagen hun schoten ultiem gepareerd worden.

Aanvallend zette Antwerp daar in de eerste 45 minuten weinig tegenover. Tegen Anderlecht en Club Brugge (twee keer 0-0) had het voldoende kansen om de zege over de streep te trekken, maar in Limburg was het tot aan de koffie anders. Maarten Vandevoordt kon – zonder een druppeltje zweet op het veld achtergelaten te hebben – gaan rusten.

Sor en Arokodare

Ook na de pauze nam Genk het meeste initiatief, maar het was Antwerp dat toch kon scoren. Die 0-1-tussenstand deed de thuisploeg alleen maar méér zoeken naar een doelpuntje. Wouter Vrancken bracht snel zijn nieuwe offensieve wapens Yira Sor en Tolu Arokodare tussen de lijnen, terwijl Antwerp steeds meer in de egelstelling kroop.

Foto: belga

Iedereen bij Antwerp – van Vincent Janssen over Vermeeren tot Ritchie De Laet – werkte zich in het slotkwartier uit de naad om de zege toch over de streep te trekken. Met succes. Een kopbal van Heynen spatte in de absolute slotminuten nog uiteen op de lat, maar verder kwamen de bezoekers niet meer in gevaar.

In het klassement doet Antwerp een prima zaak. Het kon als enige team van de top vier winnen. Omdat ook AA Gent de drie punten niet pakte, lijkt Antwerp stilaan een zekerheid voor de Champions’ Play-offs. Genk ziet Union één puntje inlopen. De bonus op het nummer twee bedraagt nu nog maar zes punten.