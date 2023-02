Laurens Sweeck en wereldkampioene Fem van Empel zijn de laureaten in Lille

Een deugddoende overwinning voor Laurens Sweeck in de Krawatencross. De kopman van Crelan vocht een lang duel uit met Lars van der Haar, maar toonde zich in de laatste ronde toch de betere. Ook kersvers wereldkampioene Fem van Empel triomfeerde in Lille. Met haar overwinning verstevigt ze haar leidersplaats in het klassement.

Laurens Sweeck heeft de Krawatencross in Lille op zijn naam geschreven. Onze 29-jarige landgenoot maakte er samen met Lars van der Haar een langgerekte koppeltijdrit. Het duo was duidelijk de sterkste in het Lilse zand. Eli Iserbyt plooide zich in de achtergrond dubbel om de aansluiting te maken, maar onze landgenoot zou nooit verder dan de derde stek komen.

Sweeck en Van der Haar leken lange tijd af te stevenen op een ultieme sprint in de laatste rechte lijn, maar de Belgische zandspecialist versmachtte zijn concurrent met een tussenversnelling in de allerlaatste ronde. In de strijd om de overwinning haalde onze landgenoot het uiteindelijk met een voorsprong van twee seconden op de Nederlandse kampioen, die in het slot toch nog fel kwam aandringen.

Volgende week volgt in Brussel de laatste cross van de X2O Badkamers Trofee met Iserbyt, die vandaag derde werd, nog steeds comfortabel aan de leiding.

Van Empel laat alle kleuren van de regenboog zien

De voorlaatste manche van de X20 Badkamers Trofee kreeg met de komst van de nieuwe wereldkampioene wat extra glans. Fem van Empel keerde terug uit vakantie om toch nog haar regenboogtrui wat te showen. De wereldkampioene sukkelde bij de start nog met haar versnelling, waardoor ze meteen op achtervolgen aangewezen was, maar nog geen halve ronde later verscheen ze gewoon weer voorin.

In het Lilse zand voelde ook Alvarado zich in haar sas. De winnares van zaterdag in Middelkerke ging stevig tekeer en legde Brand, Van Empel, Worst en Betsema op de rekker. Enkel Van Empel kon toch nog de oversteek maken en met z’n tweeën reden ze weg.

Van Empel en Alvarado gingen de slotronde in, maar die laatste hing tussen haar kader om de renster met de regenboogtrui te kunnen volgen. Toch weigerde de ex-wereldkampioene te plooien voor de huidige. Pas na een ultieme tussenversnelling langs het water verloor Alvarado de voeling met het achterwiel van Van Empel definitief.

De eerste cross in haar nieuwe trui en meteen prijs. Zichtbaar zeer tevreden met een spectaculair zegegebaar à la Tom Pidock in Fayetteville, een verwijzing naar Superman, vloog ze over de streep. Met haar zege diept ze ook haar voorsprong in het X2O-klassement verder uit. Alvarado strandde op enkele seconden, Worst nam plek drie voor haar rekening.