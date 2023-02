Nu ook onbekend voorwerp boven China gespot

De autoriteiten in China willen een onbekend voorwerp neerhalen dat boven het water in de oostelijke havenstad Qingdao hangt. Dat schrijft de digitale krant The Paper zondag.

Het verhaal doet denken aan de ballon en de twee andere hoogvliegende objecten die de voorbije dagen uit Amerikaans en Canadees luchtruim gehaald werden. De ballon die op 4 februari boven Alaska uit de lucht geschoten werd, was volgens de Amerikanen een Chinese spionageballon. Volgens Peking was het een ongevaarlijke weerballon.

Nu is dus ook boven China zelf een onbekend object gespot, luidt het. Bij de havenautoriteiten in Qingdao worden voorbereidingen getroffen om het neer te halen. Het is nog niet duidelijk om wat voor object het gaat.

Vissers in de omgeving zouden al de boodschap gekregen hebben voorzichtig te zijn.