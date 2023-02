Is er water op Mars geweest? Volgens het bewijs dat de Curiosity-rover heeft gevonden, is overduidelijk wel. In een nieuwe foto die Nasa vrijgaf, zijn in het gesteente in de krater Gale rimpelingen te zien. Die wijzen volgens de wetenschappers op het feit dat er ooit, miljarden jaren geleden, meren met golven moeten geweest zijn. “Dit is het duidelijkste bewijs ooit dat we vonden van water en golvende meren op Mars.” zegt Ashwin Vasavada, wetenschapper bij Nasa. Opvallend: de rover Curiosity reed rond in een gebied waarvan de wetenschappers overtuigd waren dat het droog was. De rover rijdt al sinds 2014 rond op de Rode Planeet.