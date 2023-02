In de Turkse provincie Hatay werden er een baby van zeven maanden oud en een 35-jarige man levend van onder het puin gehaald. Ze raakten bedolven na de aardbevingen en spendeerden meer dan 140 uur onder het puin. De reddingswerkers spraken over een mirakel: er werd gedacht dat het kindje al overleden zou zijn. De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben tot nu toe al het leven gekost aan meer dan 24.000 mensen.