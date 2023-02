Robin Hendrix sloopt 47 jaar oude BR van Emiel Puttemans op 5.000 meter indoor

Robin Hendrix heeft in de nacht van zaterdag op zondag het Belgisch record op de 5.000 meter in zaal verbeterd tijdens een atletiekmeeting in het Amerikaanse Boston. Hij snelde er naar 13:17.65.

Het Belgisch record stond met 13:20.8 al 47 jaar op naam van Emiel Puttemans. Het was voor de 28-jarige Hendrix pas de eerste 5.000 meter in zaal in Boston, waar hij ook onder zijn eigen outdoorrecord dook van 13:19.50. Hij eindigde als derde en is nu dertiende op de Europese ranking aller tijden. De winst was voor de Keniaan Athanas Kioko in 13:09.37.

Thomas Vanoppen liep de mijl in Boston. Hij eindigde als zesde in een straf persoonlijk record van 3:54.85. Hij strandde op een zuchtje van het Belgisch record van Christophe Impens, dat sinds 1997 op 3:54.14 staat.