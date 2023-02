Grijs en bewolkt, KMI waarschuwt voor mist

Zondag is het grijs met eerst veel nevel en mist en later vooral lage bewolking. Vooral in de oostelijke landshelft zou er ’s ochtends veel mist kunnen zijn, waarschuwt het KMI.

Door de mist geldt code geel in de provincies Limburg, Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg. De zichtbaarheid is beperkt tot maximaal 500 meter, en lokaal zelfs minder dan 200 meter.

In het zuidoosten komt de zon door het wolkendek, maar elders blijft het zondag waarschijnlijk grijs. Maxima tussen 7 en 10 graden.

In de nacht van zondag op maandag krijgen we volgens het KMI eerst brede opklaringen, maar daarna kunnen op verscheidene plaatsen weer lage wolken, nevel en mist ontstaan.

Maandagochtend is het op sommige plaatsen grijs met lage wolken, nevel en/ of mist, maar later wordt het overal zonnig. De maxima liggen rond 8 of 9 graden in Hoog-België en tussen 10 en 12 graden elders.

Dinsdag wordt het, na het optrekken van nevel en lokale mistbanken, zonnig en zacht. De maxima liggen tussen 7 graden in de hoge Ardennen en 11 of 12 graden in Vlaanderen. Dinsdagnacht wordt het vrij koud met op veel plaatsen wat vrieskou.

Woensdag is het vrij zonnig, al kunnen er soms wat hoge wolkenvelden voor de zon schuiven. Het is opnieuw zacht met maxima tussen 8 en 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuid.

Donderdag neemt de bewolking toe en ‘s nachts trekt een regenzone over ons land. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden.