Na negen jaar wordt ambtstermijn van Navo-baas Stoltenberg niet meer verlengd

Navo-baas Jens Stoltenberg is niet van plan zijn termijn als secretaris-generaal van het westerse bondgenootschap opnieuw te verlengen. De Noor zal zijn functie zoals gepland dit najaar neerleggen, zegt woordvoerder Oana Lungescu van de Navo.

‘Het mandaat van secretaris-generaal Jens Stoltenberg is drie keer verlengd en hij heeft in totaal bijna negen jaar gediend. De termijn van de secretaris-generaal loopt in oktober van dit jaar af en hij is niet van plan nog een verlenging van zijn mandaat te vragen’, aldus Lungescu.

Stoltenbergs mandaat werd in maart vorig jaar, kort na de Russische inval in Oekraïne, verlengd tot eind september 2023. Onlangs werd gespeculeerd dat de ambtstermijn van de 63-jarige oud-premier, die de langstzittende secretaris-generaal van de NAVO is, opnieuw zou kunnen worden opgerekt nu de oorlog in Oekraïne voortduurt. Maar dat lijkt dus niet te zullen gebeuren.