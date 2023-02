Emilie Vansteenkiste is de nieuwe Miss België

Na een tumultueuze avond is Emilie Vansteenkiste verkozen tot nieuwe Miss België. Ze neemt het kroontje over van Chayenne van Aarle, die de galashow in De Panne niet kon bijwonen nadat ze eerder deze week betrokken was bij een zwaar verkeersongeval.

Emilie Vansteenkiste is uit 32 finalisten gekozen tot Miss België 2023. De studente ergotherapie uit Elewijt was duidelijk de hele avond de grote favoriet. ‘Dankjewel iedereen om te stemmen, voor de steun. Ik ga jullie niet teleurstellen, ik ga echt mijn best doen’, klonk het geëmotioneerd nadat ze gekroond was. De podiumplaatsen zijn voor Claire Lansenebre en Victoria Kembukuswa.

De aanloop naar de verkiezing van Miss België verliep dit jaar niet vlekkeloos. Eerder deze week raakte de huidige miss Chayenne van Aarle nog betrokken bij een zwaar verkeersongeval waardoor ze de show niet kon bijwonen - al was ze wel te zien op een groot scherm - maar even leek het erop dat de hele galashow misschien niet zou kunnen plaatsvinden. Enkele uren voor de verkiezing in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne werd daar in de buurt een man opgepakt die een wapen bij zich droeg en ook een wapen in zijn wagen had. Volgens Eric Van der Sypt van het federaal parket ‘is mogelijk een aanslag vermeden’.

Nadat de veiligheidsdiensten de zaal grondig hadden gecontroleerd kon de show alsnog van start gaan, weliswaar met ruim een uur vertraging. De presentatoren verontschuldigden zich voor de vertraging en bedankten de politiediensten voor hun efficiënte en goede werk. ‘Maar nu doen we wat we moeten doen: the show must go on.’