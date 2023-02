Eén jaar in een Iraanse cel: ‘Ze maken Olivier psychologisch kapot’

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele zit bijna een jaar vast in een cel in Iran. Iran wil hem ruilen tegen een diplomaat die in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens terrorisme en sloot daarvoor een verdrag met ons land. Maar het Grondwettelijk Hof dreigt die deal onmogelijk te maken.





Hoe vergaat het Olivier Vandecasteele in de cel? En wat doet ons land om hem vrij te krijgen? Stijn Cools en Yves Delepeleire praten erover met Nathalie, de oudste zus van Olivier Vandecasteele.

