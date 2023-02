Shari Bossuyt verrast met zilver in de puntenkoers op EK baanwielrennen

Shari Bossuyt (22) pakte op het EK baanwielrennen zilver in de puntenkoers. Het is de derde medaille voor België. Lotte Kopecky pakte eerder al goud in de afvalling en brons in het omnium. Zondag rijdt Bossuyt met Lotte Kopecky nog de ploegkoers.

Bossuyt reed een prima wedstrijd. Ze was de motor van de vier rensters die een bonusronde pakte en won ook de slotspurt voor dubbele punten. Alleen de Noorse Anita Stenberg deed beter.

Voor Bossuyt is het de eerste individuele medaille op een groot kampioenschap bij de profs. Vorig jaar werd ze met Lotte Kopecky wel wereldkampioene in de ploegkoers. Bij de jeugd sprokkelde ze wel al een pak medailles. Ze pakte drie keer Europees zilver en één keer WK-brons bij de junioren. Bij de beloften won ze vorig jaar twee goud op het EK (afvalling en omnium) en brons in de ploegkoers.