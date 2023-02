Parket voert onderzoek naar crèche in Balegem

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar een kindercrèche in het Oost-Vlaamse Balegem. Dat bevestigt de woordvoerster van het parket van Oost-Vlaanderen.

De twee uitbaters van de crèche in Balegem, deelgemeente van Oosterzele, werden maandag opgepakt naar aanleiding van een klacht. Volgens de woordvoerster van het parket werden ze voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent die ze na verhoor onder strikte voorwaarden weer heeft vrijgelaten.

Wat precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens Het Laatste Nieuws zouden er beelden zijn waarop onder meer te zien is hoe kinderen hardhandig in hun bedje worden gegooid.

‘Wij wisten van geen klachten, ik ben perplex’, reageert burgemeester Johan Van Durme (CD&V) bij VRT. ‘De ouders hebben veel vragen, wat is er nu gebeurd?’ Voor de achttien kinderen wordt een oplossing gezocht.