Drie goals gescoord, maar AA Gent kan tegen Westerlo alweer niet winnen

AA Gent heeft op Westerlo niet weten profiteren van het puntenverlies van Club Brugge om weer dichter bij de top vier te kruipen. Ondanks twee doelpunten van de sterk debuterende Gift Orban bleef het 3-3, doordat de Buffalo’s achterin weer steken lieten vallen.

In dit belangrijke duel met het oog op de play-offs wist Westerlo Van Den Keybus en Chadli uit blessure te recupereren. Bij AA Gent verhuisde Fofana naar de bank en debuteerde winterkoop Gift Orban, nu wel speelgerechtigd. De vlam sloeg meteen in de pan.

Nadat De Sart al vroeg een strafschop claimde maar die (terecht) niet kreeg, ging de bal na tien minuten toch op de stip. In duel met Orban sloeg Tagir schijnbaar onbewust naar de bal, daarmee Orban een kans ontnemend. Na tussenkomst van VAR Bert Put, mocht Cuypers zijn veertiende van het seizoen tegen de netten jagen. Sinan Bolat, uitgejouwd door de Gentse fans, had eerder al een heerlijke krul met links van Castro-Montes uit doel gezweefd, maar op deze strafschop stond hij op het verkeerde been.

Lang wist AA Gent de verdiende voorsprong niet vast te houden. Na balverlies van De Sart gooide Fixelles de bal voor doel en moest Nardi een kopbal van de inlopende Reynolds uit doel ranselen. De Cuyper was echter beter gevolgd dan Okumu op de rebound: 1-1.

Orban mist debuut niet

Ondanks de snelle tegengoal bleef AA Gent kansen versieren. Cuypers kon doorgaan maar besloot oog in oog met Bolat op de Turkse doelman. Orban vond dat hij de bal had moeten krijgen. Luttele tellen later gaf de Nigeriaan de bal zelf wel aan Cuypers, maar de pass was te moeilijk om krachtig af te drukken. Bolat kende er geen moeite mee.

Op het halfuur werd de Turkse doelman toch geklopt, toen Hong vanaf de achterlijn Orban vond. Die debuteerde zoals Hong: scorend, met een halve (minder spectaculaire) volley: 1-2. Maar weer kwam Westerlo meteen terug in de wedstrijd. Nardi wist een flankvoorzet van uitblinker Reynolds wel tegen de paal te duwen maar gaf de bal aan de gevolgde Chadli: 2-2. Voor de derde wedstrijd op rij dat de Fransman er niet al te best uitzag. Zelfs al had hij wel een prima voetveeg in huis op een poging van Vaesen.

Orban mistte zijn debuut niet. Foto: BELGA

Meteen na de rust – waarin Tagir werd vervangen door Seigers – riep Gent een derde tegengoal over zich af. Okumu verspeelde knullig de bal, maar de voorzet die volgde, kon opgeruimd worden. Torunarigha ontzette echter tegen Okumu en gaf zo een onbedoelde assist aan Van Eenoo. De Westelse aanvoerder zat sneller op de bal dan Nardi: 3-2.

AA Gent moest reageren maar zat niet dik in wisselmogelijkheden. Door de onbeschikbaarheid van Lemajic én Depoitre zaten twee spelers van Jong AA Gent op de bank: Rune Van Den Bergh en de Nigeriaan Abdullahi. Tot overmaat van ramp viel ook Piatkowski geblesseerd uit, waardoor Hauge nog eens van de bank mocht. De Noor viel nog maar eens slecht in.

Gelukkig voor Hein Vanhaezebrouck had hij nog Gift Orban. Hong recupereerde, Kums legde de bal in een keer over de thuisdefensie, in de loop van Orban. Vol lef joeg de Nigeriaan de bal voorbij Bolat: 3-3. Wat een debuut van de bonkige spits.

Een hattrick maakte hij niet, al had het wel gekund. Op een kwartiertje van het einde wist hij een kopbal van Cuypers niet vol te raken. De Nigeriaan zat stilaan door zijn beste krachten heen maar na slecht uitvoetballen van Bolat bood hij De Sart dé kans op de 3-4. Hij plaatste zijn bal echter tegen een Westels been.

Het bleef echter bibberen voor de Buffalo’s, omdat Nardi onzeker bleef ogen. In het slot had Seigers de 4-3 aan de voet, maar zijn bal ging net naast. Het bleef 3-3. In de jacht op een plekje bij de eerste vier is dit voor AA Gent duur puntenverlies. Standard kan morgen een kloofje slaan en steviger vijfde worden.