Frank Verstraeten kan maar geen afscheid nemen van zijn geliefde dansclub. Op Projexxx kwamen verschillende generaties samen in het Sportpaleis, hopend op een authentiek vleugje nineties. ‘Dit is geen verkleedpartij of een feestje met foute muziek.’

Wie de film zag of zelf ooit in de Zillion was, kreeg vrijdagnacht een visuele kopie te zien in het Sportpaleis in Antwerpen. Centraal op het middenplein een gigantische watertank met waterballet en zeemeerminnen ...