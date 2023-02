Kom op tegen Kanker haalde in 2022 recordbedrag van 43 miljoen euro op

Kom op tegen Kanker, dat elk jaar geld inzamelt om wetenschappelijk kankeronderzoek te steunen, heeft in 2022 een recordbedrag van 43 miljoen euro opgehaald. Dat heeft de organisatie zaterdag bekendgemaakt tijdens haar Dankdag, waarop ze haar vrijwilligers in de bloemen zette.

In 2021 zamelde Kom op tegen Kanker bijna 36 miljoen euro in via acties, giften en legaten, vorig jaar steeg dat bedrag tot precies 43.003.581 euro. ‘Jullie zijn dé kracht achter onze organisatie. Dankzij jullie allemaal kunnen wij verder werken aan onze droom: een wereld waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker’, zei algemeen directeur Marc Michils op de Dankdag in Antwerpen.

De opbrengst van de actie gaat integraal naar kankeronderzoek. Dat is broodnodig, luidt het, want ongeveer één op de drie mannen en één op de vier vrouwen krijgen kanker voor hun 75ste. Momenteel leven in Vlaanderen 328.876 mensen met of na kanker.

Vorig jaar stelde Kom op tegen Kanker zijn nieuwe toekomstplan voor. De organisatie wil zich nog meer inzetten voor de zorg van kankeroverlevers en meer focussen op de preventie van kanker. Veertig procent van de kankers kan vermeden worden. Omdat de toenemende digitalisering ervoor zorgt dat de gezondheidskloof steeds groter wordt, gaat Kom op tegen Kanker ook meer investeren in specifieke projecten en zorg voor kwetsbare groepen.