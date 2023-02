Open VLD-voorzitter Lachaert houdt grote fiscale hervorming af

Er komt onder Vivaldi geen grote fiscale hervorming meer, hoogstens wat voorbereidende stappen. Dat geeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zaterdag aan in een interview in ‘Nieuwsblad’.

Het lijkt wel alsof de Vlaamse liberalen een communicatie-offensief gepland hadden dit weekend: voorzitter Lachaert in Het Nieuwsblad, premier Alexander De Croo in Het Laatste Nieuws.

Lachaert heeft het over de Vlaamse stilstand, maar vooral zijn uitspraken over de fiscale hervorming lijken te resoneren. ‘We gaan nu wel een eerste stap zetten, maar veel interessanter wordt het fundamentele debat over onze fiscaliteit op lange termijn. Ik pas als liberaal voor een hervorming die enkel vestzak-broekzak is. Als de enige ambitie is om de lasten op arbeid met 30 euro per maand te verlagen, maar we ­nemen dat terug via allerlei zaken zoals voordelen van alle aard, maaltijdcheques of bedrijfswagens. Sorry, maar dat gaan we niet doen’, zegt hij in zusterkrant Het Nieuwsblad.

‘In het regeerakkoord staat dat we een fiscale hervorming voorbereiden en die na 2024 uitrollen’, zegt hij verder. ‘Een eerste stap mag zeker, zoals het uitdoven van de crisisbelasting. Maar de grote hervorming waar je de mensen blij mee gaat maken – en waarmee je minder ­belastingen heft – is voor later.’

En dat terwijl zijn premier in Het Laatste Nieuws nog probeert aan te geven dat er onderhandelingen komen: ‘Er moet meer respect zijn voor mensen die het land doen draaien en iets opbouwen: voor zij die werken en ondernemen. De manier waarop? Dat zullen we de komende weken onderhandelen.’

Maar de liberale voorzitter mikt dus duidelijk op na 2024 en maakt het zo niet makkelijk voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en diens hervormingsplannen. Al probeert hij op Twitter al meteen meer nuance te leggen. En gooit CD&V-voorzitter Sammy Mahdi ook olie op de golven.

Dacht net hetzelfde bij het lezen van het interview. Titel geeft helemaal niet weer wat je zegt. Frustrerend. — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) February 11, 2023

Oppositieleider Peter De Roover (N-VA) denkt er het zijne van: ‘België is een van de landen met de hoogste belastingdruk in Europa. Eerst de inspanningen van de regering Michel I ongedaan maken en vervolgens een volledige legislatuur fiscaal weinig tot niets ondernemen voor de hardwerkende burger? Dat is onvergeeflijk.’

‘Dat de ene economische hervorming na de andere uitdraait op verwaarloosbare minideals is natuurlijk geen verrassing als je in zee gaat met de PS op basis van een vaag regeringsakkoord’, zegt de Kamerfractieleider van N-VA nog. ‘Maar nu wordt Vivaldi ook op dit terrein het synoniem van stilstand.’