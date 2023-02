Qatargate: Marc Tarabella aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en bendevorming

Het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en bendevorming. Dat bevestigt het federaal parket.

Tarabella, verkozen voor de Franstalige socialistische partij PS maar inmiddels uit de partij gezet, kwam in opspraak in het dossier Qatargate, het corruptieonderzoek in het Europees Parlement. Niet-Europese landen – Qatar en Marokko worden genoemd – zouden de besluitvorming hebben proberen te beïnvloeden door grote geldbedragen of geschenken aan te bieden.

Tarabella was vrijdag al opgepakt voor verhoor. Er waren ook huiszoekingen uitgevoerd. In Luik werd een bankkluis van ­Tarabella doorzocht, net als enkele kantoren in het gemeentehuis van Anthisnes, de Luikse gemeente waar hij burgemeester is. Ook de Brusselse woning van Andrea Cozzolino, een ander Europarlementslid dat in het dossier genoemd wordt, werd vrijdag doorzocht. ­Begin deze maand had het Europees Parlement de parlementaire onschendbaarheid van beide politici opgeheven, op vraag van het Belgische gerecht.

Nu heeft de onderzoeksrechter dus beslist om Tarbella aan te houden. Hij moet in de cel blijven.

‘Tarabella meerder keren betaald’

De speurders hadden eerder tijdens een verhoor van voormalig Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, de spilfiguur in het corruptieschandaal, vernomen dat hij Tarabella grote sommen geld zou hebben betaald om gunstige standpunten in te nemen over Qatar. Panzeri is inmiddels spijtoptant: in ruil voor strafvermindering verschaft hij bruikbare informatie.

‘Marc Tarabella werd meerdere keren betaald’, zei Panzeri in fragmenten van het verhoor die De Standaard kon inkijken. ‘Voor een bedrag van in totaal 120.000 à 140.000 euro, herinner ik mij. Het geld werd cash overhandigd. Ik gaf hem dat op verschillende momenten, soms werd ik daarbij begeleid door Francesco Giorgi (de gearresteerde assistent van Panzeri en partner van Eva Kaili, de eveneens gearresteerde Griekse ondervoorzitter van het Europees Parlement, red.). Het geld zat in papieren zakken.’

Als ondervoorzitter van de parlementaire delegatie voor de ­betrekkingen met het ­Arabische schiereiland, maakte Tarabella vorig jaar een opmerkelijke bocht over Qatar. In 2015 trok hij in het Europees Parlement nog een ‘rode kaart’ voor het WK voetbal in de Golfstaat, die ­bedolven werd onder kritiek over mensenrechtenschendingen. Maar afgelopen november sloeg hij een heel andere toon aan. ‘Een volledig negatief discours over de mensenrechten in Qatar lijkt me onterecht, gezien de evoluties’, zei hij toen. ‘Er blijft nog veel werk te doen, maar het land heeft zich wel geëngageerd op het pad van de hervormingen.’

Panzeri gaf aan dat Tarabella’s mening over Qatar veranderd was in functie van de betalingen. ‘Telkens 20.000 euro. Het begon twee jaar geleden. Normaal was ik het die contact nam, soms was dat ­Giorgi. Er zat telkens een maand of twee, drie tussen. De laatste keer was zes maanden geleden. Als we een meeting hadden met Tara­bella, vroegen Giorgi en ik hem of hij ­akkoord ging om bepaalde standpunten te verdedigen, en zeiden we hem dat hij verschillende geschenken kon krijgen als hij dat wilde, ook geld.’

Vragen gedicteerd

Tarabella werd inmiddels zowel geweerd uit de PS als uit de socialistische S&D-fractie in het Europees Parlement. Zelf stemde hij op 2 februari voor het opheffen van zijn parlementaire onschendbaarheid, omdat hij naar eigen zeggen niets te verbergen heeft. Hij ontkende tot nu toe steeds dat hij smeergeld of cadeaus heeft aangenomen van Panzeri.

Toch heeft hij veel uit te leggen. Zoals zijn interventie in de ­subcommissie Mensenrechten, op 14 november 2022. Daar was de ­Qatarese minister van Arbeid Ali bin Samikh al-Marri te gast voor een hoorzitting.

Panzeri’s assistent Giorgi verklaarde tijdens een verhoor, waarvan De Standaard eveneens fragmenten kon inkijken, dat Panzeri de Qatarese minister op de zitting voorbereid had. Uit telefoon­gesprekken die de speurders afluisterden, blijkt dat Panzeri ook de vragen van enkele socialistische Europarlementsleden in de zaal dicteerde. Een van die parlementsleden was Marc Tarabella, zo suggereerde een analyse van de telefoongesprekken en de interventie van Tarabella tijdens de hoorzitting.

Daarnaast verklaarde Giorgi ­tijdens een van zijn verhoren dat de Qatarezen WK-tickets hadden aangeboden aan Panzeri en zijn bondgenoten. Panzeri zou gewild hebben dat ook Tarabella naar het WK ging, maar dat stuitte op een ­verbod van PS-voorzitter Paul ­Magnette.

En waarom was Tarabella een van de mensen die Eva Kaili, Giorgi’s echtgenote en een ander hoofdpersonage in de zaak, belde op de dag dat ze werd gearresteerd? Als Belg kon Tarabella de situatie het best inschatten, meer was er niet aan de hand, zegt zijn advocaat. Maar met die uitleg gaan de speurders nu blijkbaar niet akkoord.