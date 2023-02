Voetbalclub AA Gent staat officieel te koop

De Britse investeringsmaatschappij Tifosy moet de verkoop van AA Gent in goede banen leiden. Dat meldt Bloomberg, dat enkele documenten kon inkijken.

AA Gent is op zoek naar een overnemer en werkt daarvoor samen met de Britse investeringsmaatschappij Tifosy. Volgens documenten die het financiële persbureau Bloomberg kon inkijken, wordt potentiële kopers ‘een unieke kans geboden om een iconische, stabiele en goed geleide Belgische club in de eerste klasse van het voetbal over te nemen’. Gent en Tifosy, dat eerder al betrokken was bij de verkoop van aandelen van het Schotse Rangers, weigeren (voorlopig) verder commentaar te geven.

De Oost-Vlaamse club, die het zonder kapitaalinjecties van buitenlandse ‘suikernonkels’ moet doen, is een van de acht clubs in de hoogste klasse die nog in Belgische handen zijn. Maar drie jaar op rij heeft het nu al rode cijfers laten optekenen. In 2022 klokte Gent nog af op een verlies van 6 miljoen euro, een gevolg van de gedaalde inkomsten door de coronacrisis en de stijgende energiekosten. Ook de afschaffing van het fiscale en sociale gunsttarief voor profvoetballers deed pijn: de loonkosten gingen vorig jaar met 3,7 miljoen euro omhoog, naar 39,5 miljoen euro.

De roep om vers kapitaal klinkt in de Ghelamco Arena dan ook steeds luider. Voorzitter Ivan De Witte, die de club leidt sinds de zomer van 1999, heeft 25 procent van de aandelen in handen. Zijn rechterhand, ceo Michel Louwagie, bezit 15 procent. Daarnaast zit 40 procent verspreid over een tiental bestuurders en 20 procent bij leden van de vroegere vzw en de stad Gent.

Al jaren geruchten

Al jaren zijn er geruchten over een potentiële overname van de club. Begin januari nog verklaarde De Witte in de podcast De Tribune dat er zich al ‘interessante opties om te verkopen hadden aangediend’. Maar, voegde hij eraan toe: ‘Ik zal niet zomaar de eerste de beste instantie binnenlaten in onze club.’

AA Gent, dat als een van de weinige clubs in België over een positief eigen vermogen beschikt, staat momenteel vijfde in de Jupiler Pro League, met 38 punten na 24 speeldagen. Zaterdag, om 16 uur, gaan de Buffalo’s op bezoek bij Westerlo, de nummer zeven in de stand.