Het weekend wordt overwegend bewolkt en grijs

Zaterdag blijft het overwegend zwaarbewolkt en grijs met veel lage bewolking en in de Ardennen ook nevel of lokale mist. Het blijft droog op eventueel wat lokale motregen na.

De maxima liggen tussen 2 of 3 graden in Ardennen en 7 à 9 graden in Vlaanderen. De wind waait aanvankelijk matig en later zwak uit west tot zuidwest. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor co-intoxicatie.

In de meetnetten van de drie gewesten zijn gisteren, vrijdag, ook hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. In Vlaanderen is de informatiedrempel om de bevolking te waarschuwen overschreden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept de bevolking op om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

Zaterdagavond en tijdens de nacht op zondag valt de wind weg en blijft het overwegend zwaarbewolkt met ook vorming van nevel of lokale mist. Hier en daar is ook wat motregen mogelijk. De minima liggen tussen 0 en 5 graden.

Weinig beterschap op zondag

Zondag start grijs met nevel en mist en hier en daar ook motregen. In de namiddag blijft het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt maar in het oosten en zuiden van het land verschijnen er geleidelijk opklaringen. De maxima liggen rond 7 à 8 graden in de Ardennen en 9 of lokaal 10 graden elders. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen, in Belgisch Lotharingen eerder matig uit oostelijke richtingen.

Ook maandag is er ‘s ochtends kans op nevel, mist en lage wolkenvelden, maar stilaan wordt het overal zonnig. De maxima liggen tussen 7 graden in Hoog-België en 10 à 11 graden in het midden van het land. De wind waait zwak en op de Ardense Hoogten aanvankelijk matig uit zuidoostelijke of veranderlijke richtingen.