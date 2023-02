‘Chariots of fire’-regisseur Hugh Hudson (86) overleden

Regisseur Hugh Hudson wist zijn entree wel te maken. Zijn eerste film, Chariots of fire, won in 1982 meteen de Oscar voor beste film. De Brit overleed in Londen na een kort ziekbed op 86-jarige leeftijd.

De Britse sportfilm Chariots of fire is zonder meer een (weliswaar tamelijk kleffe) klassieker. Het verhaal van twee atleten, een christen en een jood, die in de jaren twintig zij aan zij Groot-Brittannië vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, is overigens waargebeurd.

De muziek van Vangelis, een persoonlijke vriend van Hudson, bleef misschien wel het meest bij. Al was die destijds niet zonder risico. Met elektronische klanken en synthesizers kreeg de periodefilm immers een moderne score. Het bleek een anachronisme dat werkte. Vangelis overleed trouwens in mei vorig jaar.

Van meet af aan stond voor Hudson destijds vast dat geen bekende kop een van de hoofdrollen zou spelen in de film. Hij wilde dat het publiek maximaal met hen kon meevoelen. Ze mochten niet de acteur zien, enkel het personage dat werd gespeeld. Ben Cross en Ian Charleson werden gecast.

Chariots of fire was Hudsons meest gelauwerde en bekendste film uit zijn carrière. Hij was al een veertiger toen hij die in 1981 als zijn eerste langspeler in de zalen bracht. De film maakte kans op de Gouden Palm in Cannes en wist later vier van zijn zeven Oscarnominaties te verzilveren, onder meer die voor beste film. De regieprijs won Hudson niet.

Volgens het Britse Filminstituut (BFI) was Chariots of fire destijds een van de meest controversiële films van die periode. Dat kwam omdat de film gezien werd als een radicale aanklacht tegen het snobisme van de gevestigde orde.

Hudson (midden) met acteurs Ben Cross (links) en Nigel Havers (rechts) uit ‘Chariots of Fire’ in 2012. Foto: Jon Furniss/Invision/AP

Geen veelfilmer

Hudson was geen veelfilmer, hij draaide nog zes andere films naast die geprezen klassieker. Dat parcours combineerde hij met documentaires en commercials. Zo was hij ook zijn carrière begonnen.

Met Alan Parker had hij drie jaar voor Chariots of fire samengewerkt voor de gevangenisfilm Midnight Express –Hudson was de second unit director, vaak een opstaprol om het filmmaken in de vingers te krijgen. In de jaren zeventig werkte hij ook een tijdlang voor Ridley Scott Associates, het productiebedrijf van de filmmaker van Gladiator, voor wie hij commercials maakte.

Van Chariots of fire werd gezegd dat het de Britse cinema opnieuw wist aan te zwengelen. Over de staat daarvan had Hudson zich meer dan eens kritisch uitgelaten. Hij sprak van een schromelijk gebrek aan originaliteit en noemde Britse cinema een bastaardversie van om het even welke andere cinema.

De Brit scoorde in 1984 matig met zijn tweede film Greystoke: the legend of Tarzan, lord of the apes. Het daaropvolgende jaar zou hij een kater oplopen die hij nooit helemaal te boven kwam: Revolution, een film over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Die had 20 miljoen dollar gekost, terwijl hij nauwelijks 360.000 dollar wist op te halen. Al Pacino, die de hoofdrol had, hield vervolgens zelfs enkele jaren het acteren voor bekeken.

Chariots of fire omschreef Hudson als een ‘personal best that’s very hard to beat’. Hij heeft gelijk gekregen.