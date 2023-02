Geeft generatieve AI de doodsteek aan de media?

De Standaard zet in op diepgaand journalistiek onderzoek naar wat ons leven bepaalt en overhoophaalt, over generaties en grenzen heen. Want de waan van de dag snappen, begint bij de tijdsgeest vatten. Lees meer ›

Sinds woensdag heeft een beperkt publiek toegang tot de nieuwe Bing, de zoekmachine van Microsoft. Die is gebaseerd op een ver­beterde versie van ChatGPT, de chatbot van OpenAI die momenteel de wereld in rep en roer zet.

Het grote verschil tussen Bing en ChatGPT is dat Bing toegang heeft tot actuele informatie op het internet. Wat ChatGPT dus kan voor ‘oude’ informatie (alles tot en met 2021) kan Bing ook voor de Chinese spionageballon of de grap van Paul Magnette.

Bing schrijft over die onder­werpen uitgebreide, coherente teksten, in opvallend beter Nederlands dan ChatGPT, waardoor die laatste technologie – die amper twee maanden oud is – haast ­antiek lijkt.

De heldere samenvatting die Bing maakt van de controverse rond Magnette, bevat ook internetlinks. De lezer kan dus door­klikken naar de bronnen die voor de tekst gebruikt zijn. Alleen blijkt dat onmogelijk: veel van die artikels zijn opiniestukken die alleen toegankelijk zijn voor abonnees van De ­Standaard en De Morgen.

Zoekmachines als Google en Bing kunnen tot op zekere hoogte achter de betaalmuur van media als De Standaard en De Morgen om artikels te indexeren. Wie infor­matie zoekt die alleen te vinden is in een artikel achter zo’n betaalmuur, kan op die manier door Google naar de juiste website worden verwezen. Afhankelijk van hoe de betaalmuur ontworpen is, zien zoekmachines de volledige tekst of alleen de titel en inleiding.

Distilleren en combineren

Maar het nieuwe Bing doet, net ­zoals een nieuwe generatie van zoeksystemen waaronder Bard van Google, veel meer dan indexeren en verwijzen. Het kan feiten en ­inzichten uit artikels distilleren en combineren. Dat is de grote kracht van de transformer taalmodellen zoals GPT-3, een kracht die mil­joenen mensen voor het eerst ­ontdekten dankzij ChatGPT.

Voor lezers is dat ongetwijfeld erg aantrekkelijk. Wie de reacties op de grap van Magnette gemist had, krijgt in enkele seconden een degelijke analyse van wat er aan de hand is. Alleen is die analyse wel gestoeld op het werk van jour­nalisten van de Vlaamse media.

Microsoft reageert als volgt: ‘Bing ziet alleen inhoud die ­uitgevers voor ons beschikbaar ­maken. Alleen bij media die een partnership hebben met MSN/Start (het voormalige Microsoft News) hebben we toegang tot ­inhoud achter de betaalmuur.’ Dat legt de bal in het kamp van de Vlaamse uit­gevers. Vinden die het nog oké dat Microsoft hun artikels (voor of achter de betaalmuur) ­opneemt in Bing, wetende dat de inzichten uit die teksten worden bewerkt door AI?

Het is duidelijk dat de techno­logie van generatieve AI tot ingrijpende veranderingen leidt. De ­manier waarop we al 25 jaar zoeken op het internet wordt plots aan­gevuld of zelfs vervangen door een totaal nieuw model. Generatieve AI ­belooft je vraag te beantwoorden, in plaats van je links te tonen naar plaatsen waar je dat antwoord zelf kunt vinden. Heel vaak zal dat ene antwoord alles zijn wat je nodig hebt.

Overbodig

Dat kan grote gevolgen hebben. De websites die de informatie aan­leveren waarmee Bing en Bard zich voeden, moeten natuurlijk ­kunnen overleven. Dat doen ze vandaag meestal door adver­tenties, abonnementen of een combinatie van beide te verkopen. Als gebruikers de websites over­bodig gaan vinden, dreigen die zonder inkomsten te vallen. En waar zullen Bing en Bard over vijf of tien jaar dan hun informatie ­halen?