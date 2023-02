Club Brugge blijft in Jan Breydel steken op punt tegen Union

Als Club Brugge tegen Benfica zoveel kansen weggeeft als tegen Union, zal de terugmatch overbodig zijn. Voor de zesde keer op rij kon blauw-zwart niet winnen in het eigen Jan Breydel en met een punt schiet het in het klassement ook niks op.

Drie duels op rij op de bank had de mentaal broze Yaremchuk helemaal kopje-onder kunnen duwen, misschien maar best dat hij nog eens zijn kans kreeg bij Club Brugge. Anders had Lang ook moeten opboksen tegen drie centrale verdedigers – niet evident. Nu stond de Nederlander opnieuw op links en daar voelt hij zich een stuk beter. Na twee minuten kwam hij naar binnen en haalde hij hard uit. Zonder de vingertoppen van Moris, die de bal tegen de paal duwde, stond het al 1-0.

Een blitzstart dus van blauw-zwart, maar het bleef bij die ene kans. Wie dacht dat Union onder de indruk was, dacht verkeerd. De Brusselaars, die al zoveel goeie matchen tegen Club speelden maar nog nooit werden beloond, namen het commando snel over. Niet dat ze veel creëerden – het bleef aanvankelijk bij een schot van Vertessen – maar ze gingen naar hartenlust combineren. Bij Club konden ze enkel hopen om eens uit te pakken met een snedige counter en dat lukte ook via Buchanan, maar nadat die Van der Heyden voorbijgesneld was, mikte hij enigszins slordig in het zijnet.

Dan waren ze aan de overkant efficiënter. Boniface kwam eerst nog centimeters te kort op de voorzet van Teuma, maar seconden later was het toch raak. Bij Club dachten ze dat de bal al de achterlijn had overschreden, maar de ref wuifde dat weg, waardoor Nieuwkoop nu kon voorbrengen en Loïc Lapoussin in de verste hoek binnen knikte. Heerlijke kopbal van een heerlijke voetballer – Mignolet tegenvoets geklopt.

Knappe kopballen

Wat nu gedaan, Club? Terwijl Lazare over het veld dartelde, was Vanaken – toch de man van de ideeën en de passes – nergens te bespeuren. Ook Rits, die ex-Union-man Nielsen weer op de bank hield, had het moeilijk. Hetzelfde met Mechele achterin, die goed wegkwam toen Vertessen veel sneller was maar oog in oog met Mignolet miste. Langs de lijn moest Scott Parker Lang intussen oppeppen.

Zowel bij het publiek als de spelers zag je de frustratie toenemen. Veertien punten achterstand op Union dreigden ze nu al zeventien te worden. Dat terwijl Jan Breydel naar een thuisoverwinning snakt, want dat was al geleden van 29 oktober.

Vlak voor rust perste Club er dan toch nog een slotoffensiefje uit. Na een goeie combinatie tussen Yaremchuk en Lang werd Vanaken voor doel gevonden, maar Moris lag nog in de weg. Toen Mata zich nadien doorzette op rechts en nog een hoge voorzet kon versturen, vergat de doelman die echter te komen plukken. Vanaken maakte er dankbaar gebruik van. Hij klom hoger dan Kandouss en imiteerde Lapoussin met een rake overhoekse kopbal. 1-1: alles te herdoen.

Geen sluipmoordenaars

Ook na rust ging de thuisploeg het best van start, met Rits die maar net naast mikte, maar het kon echt alle kanten op. Na balverlies van Yaremchuk kon Boniface uiteindelijk Lazare bedienen en diens schot leek even binnen te dwarrelen – gelukkig voor Club was het optisch bedrog. Beide teams roken hun kans, maar in tegenstelling tot op de Bosuil meende Parker wel dat vervangingen nodig waren om er nog meer schwung in te krijgen. Rits en Yaremchuk maakten plaats voor Nielsen en Sowah.

Dat betekende dat Lang het laatste half uur toch weer diepe spits was, maar wie weet kon het werken. Het duurde alleszins niet lang vooraleer Sowah hem vrij voor doel zette en hij de 2-1 aan de voet had. In de tribunes veerden ze al recht maar dat bleek onterecht. De lob van Lang vloog wel over Moris maar naast het doel. Niet de eerste topkans die hij dit seizoen laat liggen. De coach wil dat zijn spelers cold, calculated assassins – koele, berekende sluipmoordenaars – worden, maar daar is nog werk aan.

Ook bij Union gingen ze echter morsen met de kansen. Burgess, Teuma, Nieuwkoop, een paar keer Boniface: de bezoekers hadden nog mogelijkheden genoeg om met de zege aan de haal te gaan, maar ze werden verkwanseld. Balen voor Karel Geraerts, die op het veld van zijn ex-club zeer trots mocht zijn op zijn spelers, maar met een gelijkspel genoegen moest nemen. Net als Parker. die amper één van zijn zeven duels wist te winnen. Genk nog pakken lijkt er inderdaad niet meer in te zitten, zoals hij zelf aangaf. Nu maar hopen dat Benfica woensdag geen gehakt komt maken van zijn ploeg.