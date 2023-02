Huiszoekingen aan de gang bij ex-vicepresident Mike Pence

Na eerdere huiszoekingen bij Amerikaans ex-president Donald Trump en huidig president Joe Biden zoekt de politie nu ook naar geheime documenten bij Trumps vicepresident Mike Pence.

De FBI doorzoekt het huis van oud-vicepresident Mike Pence, zo meldt CBS News. Volgens twee bronnen bij de Amerikaanse nieuwszender zijn ze daarbij op zoek naar geheime documenten. De buurt rond zijn huis in Carmel, in de staat Indiana, is afgezet. Er zou geen huiszoekingsbevel zijn, en Pence zou elke medewerking verlenen.

In januari had het team van Pence al een beperkt aantal document aan de autoriteiten bezorgd, met onder meer de briefings van buitenlandse reizen. Die waren bij hem thuis aangetroffen. ‘Die geheime documenten hadden niet in mijn huis mogen liggen’, verklaarde Pence toen. ‘Er werden fouten gemaakt.’

De huiszoekingen bij Pence zouden geen verband houden met de eerdere huiszoekingen bij Donald Trump in diens huis in Mar-a-Lago. Ook bij Joe Biden werden geheime documenten aangetroffen in zijn privékantoor.