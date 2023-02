Verenigde Staten schieten opnieuw vliegend voorwerp uit de lucht

Minder dan een week na het neerschieten van een Chinese spionageballon hebben de VS een nieuwe vliegende bedreiging boven Alaska neergehaald.

Het Amerikaanse leger heeft vrijdagochtend een nog onbekend vliegend object neergehaald. Het voorwerp, met de ‘omvang van een kleine auto’, vloog donderdagnacht boven Alaska en bewoog in de richting van Canada, zo bevestigde John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon, op een persconferentie. De piloot die de militaire operatie uitvoerde, verklaarde dat er geen mens in het object zat.

Volgens Kirby is nog niet bevestigd dat het om een ballon ging, zoals de Chinese spionageballon die minder dan een week geleden uit de lucht geschoten werd door een Amerikaanse straaljager. Die was in elk geval veel groter: de spionageballon had een lading van de omvang van verschillende bussen. De Pentagon-woordvoerder verklaarde dat het object onbestuurbaar leek, en aan de wind was overgeleverd.

President Joe Biden beval vrijdagochtend om het vliegend object neer te halen ‘uit voorzorg’. Het voorwerp vloog op een hoogte die potentieel bedreigend was voor burgervliegtuigen. Verder onderzoek moet duidelijk maken of het een vijandig voorwerp was, dan wel commerciële of onderzoeksdoeleinden diende. Het voorwerp landde in de territoriale wateren. Doordat die op dit moment bevroren zijn, hopen de VS het voorwerp te kunnen recupereren.