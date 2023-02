Na goud ook een bronzen medaille voor Lotte Kopecky op EK baanwielrennen

Tweede medaille op rij: Lotte Kopecky (27) werd op het EK baanwielrennen derde in het omnium. Kopecky won donderdag al goud in de afvalling. Zondag rijdt ze de ploegkoers met Shari Bossuyt.

In de scratch leggen de rensters 30 ronden af, en wie finaal als eerste over de meet komt pakt de meeste punten. Kopecky houdt niet van dit nummer maar had zich voorgenomen om toch eens dicht te eindigen. De wedstrijd bleef gesloten maar op zes ronden van het einde rukte Kopecky naar voren maar finaal zakte ze weg en eindigde ze in het midden van het pak als elfde. De Britse favoriete Katie Archibold, die donderdag al goud pakte in de ploegenachtervolging, won voor de Nederlandse Maike van der Duin en de Poolse Daria Pikulik.

In de temporace (25 ronden en bij iedere doortocht krijgt de eerste een punt) startte Kopecky goed. Ze sprokkelde een punt maar was niet bij de pinken toen Archbold, Van der Duin en de Française Clara Copponi wegglipten. Ze verdeelden de punten en kregen er twintig bij door een bonusronde te nemen. Waarna Kopecky solo ten aanval trok en zo nog drie extra punten pakte. Het leverde haar de vierde plaats op. Halfweg het omnium stond ze zevende . Archibold won ook de temporace en verstevigde zo haar leidersplaats.

In de afvalling, de discipline waar ze donderdag goud pakte, liet ze zich niet verrassen en werd ze derde na Archibald en Pikulik. Het goud kon de Britse nog moeilijk ontglippen.

Kopecky start de puntenkoers als vijfde, een medaille was nog mogelijk. Punten sprokkelen was de boodschap maar ze moest vooral proberen om een bonusronde te pakken. Dat lukte al snel. Ze reed in één ruk naar de ontsnapte Archbold en de Deense Amalie Dideriksen en pakte twintig extra punten. Ze rukte zo op naar plaats vier, op twee punten Pikulik en Diederiksen. Die deelden de tweede plaats. Goud was onbereikbaar. Kopecky behield de controle, won de voorlaatste spurt en kwam zo op de tweede plaats. In de slotspurt, voor dubbele punten, moest ze Pikulik laten voorgaan. Daardoor werd de Poolse nog tweede in de eindstand. Kopecky pakte brons.

Het goud was dus voor Archibold. Voor de 28-jarige Britse was het een emotioneel moment. Het was de eerste individuele zege sinds haar man, de Schotse mountainbiker Rab Wardell in augustus vorig jaar overleed aan een hartstilstand. Archibold was bij hem toen het gebeurde maar kon hem niet meer reanimeren. De Britse is op haar jonge leeftijd al een pistelegende: ze won in totaal al twee olympische titels, vier wereldtitels en achttien Europese titels.