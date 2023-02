Normaal gesproken zou Vlaams minister-president Jan Jambon zondagavond vertrekken op een handelsmissie naar Marokko. Hij blijft in het land zodat hij de onderhandelingen rond het stikstofdossier kan voortzetten.

Vlaams minister-president Jan Jambon moet een kruis maken over zijn reisplannen, meldt De Tijd. Hij zou van zondagavond tot woensdagochtend meegaan op een handelsmissie naar Marokko, maar hij geeft verstek zodat hij maandag kan doorgaan met de aanslepende onderhandelingen over het stikstofdossier. ‘Een gemiste kans’, ­bevestigt het kabinet-Jambon. ‘Dit was een belangrijke reis rond groene transitie en investeringsprojecten.’ Er stond voor het eerst een ontmoeting gepland tussen de Vlaamse minister-president en de Marokkaanse premier.

Het verhoogt de druk om volgende week tot een akkoord te komen. Vrijdag zat Jambon afwisselend samen met het kabinet van Zuhal Demir (N-VA) en dat van Jo Brouns (CD&V), zij het vruchteloos. CD&V zegt dit weekend ten gronde de 20.000 ­bezwaarschriften te ­bestuderen. De ­administratie van Demir vindt die al lang voldoende bestudeerd.

De christendemocraten lijken er vooral tijd mee te ­kopen, terwijl de N-VA en Open VLD het hoog tijd vinden om te landen met het stikstofdossier. CD&V eist dat landbouw niet aan strengere normen moet voldoen dan de ­industrie. De partij stelt bovendien voor om ­oudere boeren te laten werken tot hun pensioen, maar hun met een ­premie te overtuigen tot afbraak van de stallen.

Ook legt CD&V een plan op ­tafel voor een handel in stikstofrechten, waarbij een jonge boer dan de stikstofrechten kan kopen van een boer die er de brui aan geeft. De N-VA vreest dat dit niet zal leiden tot een vermindering van stikstofuitstoot.