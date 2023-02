‘Griepseizoen zal minstens drie maanden duren’

Het aantal griepgevallen nam vorige week opnieuw toe. We stevenen af op een griepepidemie van meer dan drie maanden, wat uitzonderlijk lang is.

Vorige week meldden zich opnieuw meer mensen met griepklachten bij de huisartsen, zo blijkt uit cijfers van Sciensano. Ook zijn er opnieuw meer mensen met griepsymptomen, stelt de UHasselt. Tot de week daarvoor was er net een dalende trend.

Het griepseizoen begon dit jaar erg vroeg, in december. Maar de kerstvakantie doorbrak de griepdynamiek, waardoor het aantal gevallen opnieuw daalde. Mogelijk zal de krokusvakantie het aantal besmettingen weer dempen, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). ‘Laten we hopen dat de cijfers dan opnieuw dalen, maar dat moeten we afwachten. In elk geval zullen we vlot de drie maanden overschrijden. Dat is erg lang voor een griepseizoen.’

In de ziekenhuizen valt de druk voorlopig mee. ‘Maar die cijfers lopen nog een week extra achter, dus daar mogen we ons niet op verkijken. Het lange griepseizoen veroorzaakt een langgerekte druk op het zorgsysteem’, zegt Van Gucht.

Meer griep dan corona

Dat de griepperiode zo lang duurt, is geen goed nieuws voor kwetsbare mensen. Een besmetting met de griep is immers niet zonder risico. ‘Griep kan hard toeslaan’, zegt Van Gucht. ‘December was een erg dodelijke maand, al lag dat niet alleen aan de griep. Ook RSV (een andere luchtweginfectie, red.) en corona circuleerden, en bovendien was er een koudegolf.’

Ook de coronacijfers zitten opnieuw in de lift. Afgelopen week steeg het aantal ziekenhuisopnames met 18 procent, maar het absolute aantal blijft laag. Van alle mensen met luchtwegklachten in de ziekenhuizen zijn er meer met griep dan met corona.

Opvallend is dat heel wat coronavarianten naast elkaar circuleren. ‘Dat is een goed teken’, zegt Van Gucht. ‘Het wil zeggen dat er geen variant tussen zit met een explosieve kracht. Laten we hopen dat dit de voorbode is voor de endemische fase.’