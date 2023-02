‘Weet u waarom politici in het parlement zo vaak op hun gsm kijken?’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Gouden Baksteen

Op Matthias Diependaele (N-VA) kun je bouwen. De bouwsector is de Vlaamse minister van Wonen en Onroerend Erfgoed dan ook bijzonder erkentelijk. Hij kreeg van de Bouwunie de 26ste Gouden Baksteen, een bekroning voor iemand die zich het voorbije jaar voor de bouw­sector inzette. ‘Met maatregelen zoals MijnVerbouwLening, MijnVerbouwPremie en de sloop- en heropbouwpremie geeft de minister mensen met bouwplannen een financieel duwtje in de rug’, klinkt het. ‘Meer renoveren en bouwen, betekent natuurlijk ook meer werk voor de sector.’

Goed gelobbyd? Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen.

Te traag (1)

Er was een tijd dat het op het Overlegcomité ging over coronamaatregelen. Gelukkig kan het nu weer gaan over cruciale kwesties. Zo zal de Vlaamse regering aankaarten dat er te traag wordt gewerkt bij het Staatsblad en de Raad van State. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stelt vast dat de tijd tussen publicatie aan Vlaamse kant en de effectieve publicatie in het Belgisch Staatsblad steeds langer wordt.

Daarnaast is de Vlaamse regering verplicht om bij eigen decreet- en regelgeving een advies te vragen bij de Raad van State. De aanvrager kan verzoeken om binnen de 30 of 60 dagen een advies te krijgen. ‘Maar er wordt vastgesteld dat de adviestermijn van 30 dagen in de praktijk dikwijls onhaalbaar is voor de Raad van State.’

De regering bereidt daarom een nota voor met de wervende titel ‘Vertragingen regelgevingsproces’. Meer zelfs: die is al klaar.

Te traag (2)

Niet alleen bij het Staatsblad moet het vooruit gaan, ook in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hilde Sabbe (One.Brussels-Vooruit) vindt dat de debatten in het parlement ‘bondiger, sneller, en efficiënter’ kunnen. Gratis tip: ze kan al beginnen bij haar eigen partijnaam.

Ze heeft zelf ook een gratis tip, aan de hand van een retorische vraag. ‘Weet u waarom politici in het parlement zo vaak op hun gsm kijken? De parlementairen hebben de vragen reeds op voorhand gekregen.’ Of het verzinnen van antwoorden op het moment zelf helpt voor een inhoudelijk sterk debat, valt nog af te wachten.

Wat betreft de snelheid in dat Brussels parlement: haar aanbevelingen dateren van 2019. In die tijd werd niet stilgezeten: vier jaar later is er nu tenminste de intentie dat er een werkgroep komt. Kortom: voor een scherper debat is er eerst nog nood aan een … debat.