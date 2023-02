In Rio wordt de droom van de bende Haemers voorgoed getorpedeerd

Midden februari 1989. In ruil voor 63 miljoen frank laat de bende Haemers de ontvoerde ex-premier Paul Vanden Boeynants vrij. Patrick Haemers, Philippe Lacroix en co. vluchten met dat geld naar Zuid-Amerika. Maar ook een fikse som losgeld maakt de lente niet: Le Grand Blond wordt gearresteerd, Lacroix kan nipt ontkomen.

Rijk, mooi en smoorverliefd: zo poseren Patrick Haemers en Denise Tyack na hun arrestatie in het Braziliaanse Rio op 27 mei 1989. Vrank, maar niet vrij. Wie goed kijkt, ziet de handboeien. Ook aan de pols van ‘meeloper’ Axel Zeyen, die ietwat sip naar lefgozer Haemers kijkt. Het scheelde geen haar of ook Philippe Lacroix werd in Brazilië bij de kraag gevat, maar hij kon nét op tijd aan de politie ontkomen, zo vertelt Lacroix in de vijfde aflevering van de true crime-podcastreeks ‘Lacroix. Ik was gangster’.

De arrestatie volgt - o ironie - slechts vier maanden na de ‘meesterzet’ van de bende Haemers: de ontvoering van voormalig premier en minister van Landsverdediging Paul Vanden Boeynants. Op 14 januari 1989 ’s avonds wordt ‘VDB’ bij terugkomst in zijn appartementsgebouw ontvoerd. De daders? Philippe Lacroix en Basri Bajrami, en Patrick Haemers als chauffeur in de vluchtwagen. Ze rijden met hun gijzelaar naar een gehuurde villa in de Noord-Franse badplaats Le Touquet, waar handlanger Marc Vandam voor de bewaking instaat.

Paul Vanden Boeynants na zijn vrijlating in februari 1989, met zijn zoon Christian achter hem. Foto: BELGA

‘VDB, tu ne vas pas crever ici’

‘Ik werd geblinddoekt. Ze hebben mij uitgekleed en met een ketting aan de muur vastgemaakt’, getuigde de politicus achteraf. ‘30 dagen lang heb ik geen gezicht gezien of stem gehoord.’ De ontvoerders communiceren met een babyfoon en getypte papiertjes. Op die manier onderhandelen ze over de losgeldeis ‘Er was één ontvoerder die foutloos schreef, een andere schreef af en toe een fout, en van de derde kreeg ik brieven boordevol fouten’, aldus nog VDB. Hij toont zich een gewiekst zakenman, en weet de eis van 400 miljoen frank terug te brengen tot 63 miljoen frank.

Op 11 februari 1989 wordt het losgeld overhandigd in Genève (Zwitserland), twee dagen later laten Lacoix en co. hun gijzelaar vrij. De persconferentie die VDB vervolgens geeft, zal legendarisch worden. Hij vertelt over de omstandigheden van zijn opsluiting, en over zijn voornemen om zich niet te laten kraken. ‘Ik zei tegen mezelf: VDB, tu ne vas pas crever ici. VDB, je gaat hier niet sterven. En ze hebben van mij geen traan gekregen.’

VDB bij de reconstructie in Le Touquet Foto: BELGAIMAGE

Begin van het einde

Met het losgeld op zak vlucht de bende naar Brazilië. Bedoeling? Een luilekkerleventje leiden onder een valse naam. Maar dat valt tegen: het duurt niet lang vooraleer de Belgische speurders Haemers en Lacroix weten te lokaliseren. In samenwerking met de politie van Rio vallen ze binnen in de villa van Haemers. Hij wordt ingerekend, samen met zijn vrouw Denise Tyack en kompaan Axel Zeyen. En ook Haemers geeft een persconferentie die legendarisch zal worden...

De arrestatie van Haemers betekent het begin van het einde voor de bende. Lacroix zal nog twee jaar langer op de vlucht kunnen blijven, maar in the end wordt hij net als Haemers in de boeien geslagen.

Vragen voor Lacroix

