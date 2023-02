Glazenwasser bekent dat moord gepland was: ‘Ik heb Eve Poppe in de val gelokt en vermoord’

Glazenwasser Stephaan D.L. heeft vandaag in de rechtbank bijkomende bekentenissen afgelegd in de zaak van de moord op Eve Poppe.

Tot nu toe had de man altijd volgehouden dat Poppe vrijwillig met hem naar bed was gegaan voor de moord en dat zij zelf daarvoor de condooms had voorzien. Na een emotioneel pleidooi van de dochter van Poppe bekende D.L. dat hij haar met voorbedachten rade heeft verkracht en vermoord.

‘Ik schaam mij voor mijn daden, maar ik heb uw moeder eigenlijk in de val gelokt. Dit is de eerste keer dat ik dat vertel’, liet hij vallen. In de daaropvolgende ondervraging door assisenvoorzitter Dirk Thys bekende hij ook dat hij zelf de condooms had meegenomen en dat Poppe niet uit eigen beweging met hem naar bed is gegaan.

D.L. werd vervolgens ook over de drie andere moorden opnieuw aan de tand gevoeld, en ook over die feiten kon de beschuldigde zich plots meer herinneren.

Over het eerste slachtoffer Ariane Mazijn (30) geeft D.L. nu toe dat hij haar geslagen had, waarna ze ‘groggy’ was. Hij had haar mee naar de slaapkamer genomen en verkracht. ‘Daarna trok ik snel het snoer van de zonnebank en wurgde ik haar. De messteken kan ik me niet herinneren.’

D.L. ontkende nu ten stelligste dat hij zijn tweede slachtoffer Lutgarda Bogaerts (28) verkracht had. Hij had haar wel ontkleed en wilde seks met haar hebben. ‘Maar ik deed het waarschijnlijk niet omdat we vlakbij het kanaal waren en ik fietsers hoorde. Daar was ik van geschrokken.’ Hoe het slachtoffer dan aan de letsels aan haar schaamstreek was gekomen, kon de beschuldigde niet verklaren.

Over het derde slachtoffer Maria Van den Reeck (46) zei D.L. dat hij zijn hand op haar borst had gelegd. Toen ze daarvan schrok, had hij meteen een krultang genomen en haar ermee gewurgd. Ook met haar verklaarde hij geen seks te hebben gehad.

Advocaat Jef Vermassen polste vervolgens bij D.L. of hij misschien niet nog meer feiten op zijn kerfstok had. De beschuldigde verzekerde hem ervan dat het bij die vier moorden was gebleven.