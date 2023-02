Waren de jaren 80 echt zo erg als in de reeks ‘1985’ ?

Zit jij op zondagavond ook met je smartphone in de hand te kijken naar de VRT-serie ‘1985’? De lange disclaimer aan het begin van elke aflevering is duidelijk: dit is fictie. Maar de makers flirten met de dunne lijn tussen feit en fictie. Hoe moeten we het verhaal van ‘1985’ interpreteren? Wat is er juist? En vooral: bestond de Bende van Nijvel inderdaad uit ontspoorde rijkswachters?





In de jaren 80 heerste er een angstpsychose. De CCC zaaide terreur, de Bende Haemers ontvoerde een ex-premier en de Bende van Nijvel overvielen supermarkten met veel geweld. In 1985 vielen er 8 doden bij de overval op de Delhaize in Aalst. Wie de daders zijn, weten we nog steeds niet. Volgens de VRT-serie ‘1985’ waren het rijkswachters. Maar opgelet: ‘1985’ is fictie.

