In Peru zijn sinds december 2022 protesten aan de gang. De aanleiding was Dina Boluarte die het presidentschap overnam van de afgezette radicaal-linkse Pedro Castillo, die werd afgezet en gearresteerd omdat hij in december het Congres probeerde te ontbinden. De demonstranten eisen onmiddellijke verkiezingen, het aftreden van president Boluarte, de vrijlating van president Pedro Castillo, en gerechtigheid voor de demonstranten die tijdens de aanvaringen met de politie werden gedood.