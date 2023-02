Akkoord over krantenconcessie na geste aan CD&V

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een nieuwe krantenconcessie in de periode 2024-2027. Een halve toegeving aan CD&V ruimde de laatste hindernis op. Toch liggen er nog valkuilen op de weg.

De nieuwe krantenconcessie had heel wat voeten in de aarde, maar er is nu toch een politiek akkoord rond. De afgelopen dagen was er al belangrijke vooruitgang geboekt, waardoor er nog maar één bijkomende vraag openstond: de kosten waartegen (niet-commerciële) tijdschriften van het middenveld verdeeld zou worden. CD&V was tegen een indexering, en uiteindelijk werd een compromis afgesproken: er komt een halve indexering.

Eerder was een veel belangrijkere kwestie al ontmijnd. Onder liberale druk komt er een audit die het Rekenhof moet uitvoeren, bijgestaan door een revisor. Die moet nagaan of de overheid in het verleden niet te veel subsidies heeft betaald voor de verdeling van kranten en tijdschriften. Afgesproken is dat er een openbare aanbesteding komt om zo’n audit toe te wijzen. Belangrijk is ook dat de concessie, die nu op 125 miljoen per jaar wordt begroot, kan wijzigen in functie van de uitkomst van die audit.

Landelijke gebieden

De PS, die belang hecht aan de concessie omdat ze een bron van tewerkstelling is bij Bpost, is vooral tevreden dat men nu vooruit kan met de procedure om de bedeling van kranten en tijdschriften voor de periode 2024-2027 toe te wijzen. De mediabedrijven – waaronder de Franstalige pers, die het moeilijk heeft – hebben ook belang bij de concessie. In verschillende steden gebeurt de verdeling van kranten en tijdschriften al zonder overheidssteun, maar voor de landelijke gebieden is die steun van belang.

De concessie zit onder de politieke vleugels van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Die zal zich nu buigen over het lanceren van de audit én het finaliseren van het lastenboek. Dat lastenboek moet de basis vormen voor partijen om offertes te kunnen maken voor de verdeling van de kranten en tijdschriften.

Verdachte in onderzoek

In het verleden kwam Bpost als winnaar uit de bus. Volgens de privé-verdeler PPP kwam dat omdat de overheid het lastenboek op maat van Bpost heeft geschreven en zo de aanbesteding heeft gemanipuleerd, om de tewerkstelling bij Bpost te beschermen.

PPP is dan weer samen met Bpost en de Vlaamse uitgevers een verdachte in een onderzoek van de Belgische mededingingsautoriteit. Ze worden verweten dat ze afspraken zouden gemaakt hebben om een deel van de koek aan PPP te geven. Zulke marktafspraken zijn verboden. Bpost lanceerde zelf een interne audit en ontsloeg drie directeuren, onder wie zijn ceo Dirk Tirez. Hem werd verweten niet kordaat genoeg gehandeld te hebben.

Het dossier van de krantenconcessie moet ook nog aangemeld worden bij Europa, waar de jaarlijkse overheidssteun van 125 miljoen zal moeten goedgekeurd worden. Dat bedrag kan evenwel nog wijzigen in functie van de uitkomst van de audit die de overheid zal toewijzen.