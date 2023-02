Door Frankrijk rijden wordt duurder: hoeveel gaat het u kosten?

Rijden op Franse snelwegen wordt duurder. De overheid heeft de tarieven op de tolwegen sinds begin deze maand verhoogd met 4,75 procent. Bereken op de kaart wat een rit door het land u vanaf nu kost.

Vanaf deze maand betaalt u gemiddeld 5 procent meer om over de Franse snelwegen te rijden. Dat is deels te wijten aan de inflatie (6,33 procent in Frankrijk). De Belgische website Gocar.be tekende bij Vinci Autoroutes (Cofiroute, Escota, ASF) een stijging van 4,68 procent op, net als bij de snelwegbeheerders APRR en AREA. Sanef meldde eerder een stijging van 4,54 procent. Er is wel een korting van 5 procent voor mensen die met een elektrische wagen rijden.

Een rit van Lille (Rijsel) naar Parijs kost u nu 18,1 euro. Wie van Parijs naar Montpellier rijdt, betaalt 52,3 euro. Zelf een reis door Frankrijk voor de boeg? Bereken op de kaart hoeveel u betaalt.