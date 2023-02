Tien Magritte-nominaties voor ‘Close’

Lukas Dhont is met Close tien keer genomineerd bij Les Magritte du Cinéma, de Franstalige filmprijzen in ons land. Het is de grootste kanshebber, gevolgd door Rien à foutre met negen nominaties.

Les Magritte du Cinéma, zoals de awards voluit heten, zijn bezuiden de taalgrens de tegenhangers van de Ensors. Bij de uitreiking van die laatste kwam Close een week geleden in Oostende als grote winnaar uit de bus. Dhonts tweede film werd bekroond met zes beeldjes, waaronder dat voor beste film, regie en hoofdacteur.

Ook onze Franstalige landgenoten zijn helemaal overdonderd door de film. De Académie André Delvaux, de organisatie achter les Magritte, nomineerde Close tien keer, onder meer in de categorie beste Vlaamse film, beste buitenlandse film in coproductie, beste actrice in bijrol (Émilie Duquenne), beste acteur in bijrol (Igor Van Dessel) en beste jong mannelijk talent (zowel Eden Dambrine als Gustav De Waele).

De andere genomineerden in de categorie beste Vlaamse film zijn De acht bergen, Nowhere en Rebel. In de categorie beste film zijn Tori et Lokita, Animals, Rien à foutre, Nobody has to know en La ruche kanshebbers.

Ook Veerle Baetens maakt kans op een Magritte. Zij is genomineerd voor haar bijrol in À l’ombre des filles, over een artiest die zanglessen geeft in een vrouwengevangenis. Tijmen Govaerts, die nu te zien is in de tv-reeks 1985, duikt op in de mannelijke bijrolcategorie voor Tori et Lokita van de broers Dardenne.

Tot 2005 bekroonden de Joseph Plateauprijzen jaarlijks de strafste prestaties op filmvlak in ons land. Vlaamse en Franstalige Belgische producties stonden daarbij schouder aan schouder. Toen die beeldjes niet langer werden uitgereikt, kwamen de Ensors en de Magrittes in de plaats.

In 2019 won Girl van Lukas Dhont nog vier prijzen op Les Magritte, waaronder die voor beste acteur (Victor Polster) en beste Vlaamse film.

Les Magritte du Cinéma worden uitgereikt op 4 maart in het Théâtre National Wallonie-Bruxelles in Brussel.