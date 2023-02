Beyoncé-concert uitverkocht: ‘platinumtickets’ tot drie keer duurder

Het Koning Boudewijnstadion zal op 14 mei vol zitten voor het concert van Beyoncé. Via ‘dynamic pricing’ kon de officiële ticketprijs voor een zitplaats oplopen tot 594 euro.

‘Er zijn nog 120.000 wachtenden voor u.’ Op sociale media circuleren screenshots van fans die al vroeg op de dag wisten dat ze eraan waren voor de moeite. De ticketverkoop van het concert van ‘Queen B’ in het Koning Boudewijnstadion op 14 mei begon om 10u, maar een uur later waren alle 50.000 tickets al de deur uit.

Daarbij was het vooral uitkijken naar welke rol de aangekondigde ‘platinumtickets’ zouden spelen bij de verkoop. Die speciale ticketvorm werd donderdag voorgesteld door organisator Live Nation. Het gaat om gewone kaartjes (geen vippakketten dus) met een variabele prijs, naar analogie met het systeem in de hotel- en luchtvaartsector. Op die manier proberen organisatoren en artiesten het maximale uit de markt te halen – ze vrezen dat die woekerwinsten anders naar speculanten op doorverkoopsites verdwijnen.

• Dynamic pricing’: middel tegen woekeren, of gewoon dure tickets?

Toen De Standaard rond 11 uur binnenraakte op de verkoopspagina van Ticketmaster, bleken alle reguliere tickets al uitverkocht. Enkel in de platinumcategorie waren er nog kaartjes beschikbaar. Daar bleek de prijs behoorlijk opgedreven. Staanplaatsen die als ‘standaardticket’ 107,90 euro kostten, waren nog beschikbaar aan 236, 270 en 289 euro. Golden circle-tickets, die oorspronkelijk 183 euro kostten, kostten plots 347 en 399 euro. Bij de zitplaatsen op de tribune was het verschil het hoogst: tickets die oorspronkelijk maximaal 182 zouden kosten, waren in platinumversie beschikbaar aan 426, 531 en 594 euro.

Hoeveel tickets als ‘platinum’ verkocht werden, is niet bekend. Het systeem met dynamische prijzen zorgde eerder al voor controverse bij de Amerikaanse tournee van Bruce Springsteen. Daar liepen kaartjesprijzen op tot 4.000 à 5.000 euro. Het leidde ertoe dat Backstreets, een fanmagazine van Springsteen, zijn publicatie stopzette, uit teleurstelling dat de zanger geen graten zag in zulke exuberante prijzen.