Met ‘Lost’ heeft Linkin Park een nieuwe single. Daarop is de stem van de in 2017 overleden zanger Chester Bennington te horen – de groep viste de track op uit hun archief.

Het duurt 59 seconden voor we er een horen in ‘Lost’: zo’n typische vocale uithaal waarmee Chester Bennington zijn reputatie vestigde als zanger van Linkin Park. ‘I’m lost in these memories/ living behind ...