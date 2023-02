Tom Ieven (31), de sommelier van Hof van Cleve, treedt vandaag aan in de halve finales van het wereldkampioenschap voor sommeliers in Parijs, samen met zestien anderen die de aartsmoeilijke schiftingen overleefden. ‘Ik meet mij nu voor het eerst rechtstreeks met de wereldtop.’

Tom Ieven had twee dromen: hij wilde de Beste Sommelier van België worden, en hij wilde de sommelier van Hof van Cleve zijn. In 2018 realiseerde hij zijn eerste, een jaar later zijn tweede droom. Nu gaat ...