Leiders verhogen druk op Europese Commissie om te betalen voor grenshekken

Nederland, België en Oostenrijk willen meer respect voor de Dublinregels. Zij vonden dat Charles Michel te weinig rekening hield met hun migratieproblemen.

‘Het lijkt wel een Romeins boodschappenlijstje’, zo reageerde een Europese bron op de ontwerpconclusies over migratie die het kabinet van Europees president Charles Michel in de aanloop naar de Europese top had klaar­gestoomd. In acht paragrafen ging het vooral over intensere contacten met de landen van oorsprong om te maken dat minder mensen richting Europa vertrekken, over het opvoeren van terugkeeroperaties van afgewezen asielzoekers én de verscherping van de controles van de buitengrenzen van de EU en de ‘specificiteit van de ­maritieme grenzen’.

Daar hadden de 27 EU-leiders geen problemen mee. Onder druk van Oostenrijk en Hongarije, werd de ontwerptekst zelfs wat aangescherpt. Ze roepen de Commissie op om ‘onmiddellijk aanzienlijke EU-fondsen en -middelen te mobiliseren om de lidstaten te ondersteunen bij het versterken van de capaciteiten én van de infrastructuur om de grenzen te beschermen’. De Hongaarse premier Viktor Orban merkte op dat hij zeer tevreden is over de barrière die hij liet bouwen, maar dat die versterkt moet worden en dat zijn regering er zelf geen geld voor heeft.

Von der Leyen overstag?

Bij gebrek aan een standpunt binnen zijn regering, hield de Belgische premier Alexander De Croo zich buiten de lange discussie. Alleen de Duitse kanselier Olaf Scholz gaf wat weerwerk, maar finaal werd de tekst aangescherpt. ‘We zullen actie ondernemen om onze buitengrenzen te versterken’, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op de nachtelijke persconferentie. Tot nog toe weigerde ze om Europees geld uit te trekken voor de bouw van barrières. De komende weken en maanden moet blijken of de Commissie effectief overstag gaat.

• Kraakpand in Paleizenstraat wordt ontruimd: ‘Hoog tijd dat er einde komt aan onmenselijke situatie’

Nederland, België en Oostenrijk vonden dan weer dat de tekst te weinig rekening hield met de gevolgen van secundaire migratie, waarbij migranten en asiel­zoekers profiteren van de Schengenzone om vanuit Italië, Griekenland en Hongarije door te ­reizen. Het gevolg is dat de receptiecentra in onder meer Nederland en België zwaar onder druk staan. ‘Wij doen het werk van ­anderen’, luidt de klacht.

Betere monitoring

De premiers van Nederland, België, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden drongen er daarom op aan dat er in de slotconclusies meer aandacht zou gaan naar het respecteren van de Dublin-verordening, waarbij de aankomstlanden in principe ­verantwoordelijk zijn voor de ­registratie van migranten en de afhandeling van hun asielaanvraag. Zij vonden de ontwerpconclusies van Michel niet gebalanceerd genoeg, in tegenstelling tot de brief die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op 26 januari verstuurde naar de 27 leiders: daarin was wel een hoofdstuk ­gewijd aan secundaire migratie en effectieve solidariteit.

Terwijl de leiders in drie groepjes urenlang vergaderden met de Oekraïense president ­Volodimir Zelenski, staken sherpa’s van die lidstaten én de Italiaanse premier Giorgia Meloni de koppen bijeen om te werken aan een aanpassing van de teksten over het respecteren van de ­Dublinregels. Maar veel leverde dit niet op - de woorden ‘secundaire migratie’ komen niet in de slotconclusies voor. De Commissie wordt wel opgeroepen om maatregelen te financieren van lidstaten die ‘direct bijdragen tot de controle van de buitengrenzen en tot betere grenscontroles op transitroutes’.

De ministers van Migratie en de Commissie krijgen wel de opdracht om de data over migratiebewegingen en de toestand in de receptiecentra beter te monitoren en sneller migratietrends in kaart te brengen. Dat moet voorkomen dat landen verrast worden­. Maar dat veronderstelt ­natuurlijk dat alle migranten die de buitengrens van de EU bereiken netjes geregistreerd worden, wat nog altijd niet het geval is.

België zou ook graag zien dat er een (vrijwillig) solidariteits­mechanisme in werking treedt als blijkt dat de receptiecentra door secundaire migratie vol­lopen, zoals vorig jaar afgesproken werd om de landen aan de Middellandse Zee te hulp te schieten. Of dat zal lukken, is een andere vraag. Hoe dan ook is ­België van plan het migratie­thema te blijven agenderen op de Europese toppen. De lentetop in maart is de volgende afspraak.