Vrouw klaagt Harvey Weinstein aan nadat haar getuigenis tot zijn veroordeling leidde

Een Italiaans model, wier getuigenis ertoe geleid heeft dat voormalig Hollywoodproducent Harvey Weinstein in december door een jury in Los Angeles schuldig bevonden werd aan verkrachting, is een burgerlijke rechtszaak gestart tegen Weinstein.

De vrouw klaagt Weinstein aan voor onder meer seksuele mishandeling en het moedwillig toebrengen van emotioneel leed, zo blijkt uit een klacht die donderdag ingediend werd bij een rechtbank in Los Angeles.

In de klacht staat dat Weinstein (70) de vrouw aanviel in het Mr. C Beverly Hills hotel na een filmfestival in 2013. De vrouw had Weinstein ontmoet maar keerde alleen terug naar haar kamer. Weinstein verscheen ‘onaangekondigd’ bij het hotel en belde haar vanaf de receptie om te vragen in welke kamer ze verbleef, hetgeen ze weigerde om hem te zeggen. Toch verscheen Weinstein aan de deur van haar kamer en ‘pestte zich een weg naar binnen’.

‘Hij greep me bij de haren en dwong me iets te doen wat ik niet wilde’ vertelde de vrouw in 2017 aan de Los Angeles Times. ‘Hij sleurde me daarna naar de badkamer en verkrachtte me met geweld.’

‘Harvey Weinstein heeft die nacht een deel van mij voor altijd vernietigd. Ik krijg dat nooit meer terug’, aldus de vrouw. ‘Ik hoop dat Weinstein tijdens zijn leven nooit meer de buitenkant van een gevangeniscel ziet.’

Weinstein zit momenteel een celstraf van 23 jaar uit nadat hij in 2020 in New York veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten. Door zijn veroordeling in Los Angeles kijkt hij nog eens aan tegen een gevangenisstraf van 24 jaar. Die gaat pas in als zijn straf in New York volledig uitgezeten is.