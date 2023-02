Lage wolken maken plaats voor opklaringen

Vrijdag hangen er eerst in vele streken lage wolken en hangt er vooral over het westen en het noordwesten nevel of (aanvriezende) mist. Overdag verschijnen er opklaringen, maar over het zuiden kan de bewolking lokaal hardnekkig zijn.

Het blijft droog bij maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 8 graden over het westen. De westen- tot zuidwestenwind waait zwak tot matig. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond komen er nog enkele opklaringen voor, maar in de nacht op zaterdag wordt het overal zwaarbewolkt en kunnen lage wolken in de Ardennen het zicht plaatselijk beperken. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 6 graden aan zee. De wind is meestal matig uit west tot zuidwest.

Zaterdag verwachten we meestal betrokken weer met kans op wat lichte motregen en mogelijk mist in de Ardennen. De maxima schommelen van 4 graden in de Hoge Ardennen tot 10 graden in het westen. De westenwind is zwak tot matig.

Zondag ligt er een hogedrukkern boven onze streken met ‘s ochtends vrij veel nevel, mist en lage bewolking waaruit in de Ardennen wat motregen kan vallen. In de loop van de dag verschijnen er enkele lokale opklaringen bij maxima van 6 tot 10 graden. De wind is zwak en veranderlijk.

Na het lokale ochtendgrijs, wisselen maandag wolkenvelden en soms brede opklaringen elkaar af. De maxima schommelen tussen 7 en 10 graden. De wind is zwak uit oost tot zuidoost of uit veranderlijke richtingen.

Dinsdag krijgen we, na het verdwijnen van het ochtendgrijs, brede opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden bij een zwakke tot soms matige zuiden- tot zuidoostenwind.

Ook woensdag lijkt het vaak zonnig te worden. Na een frisse ochtend schommelen de temperaturen in de namiddag tussen 7 en 12 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

Ook donderdag blijft het wellicht rustig en zonnig. De temperaturen veranderen nauwelijks.