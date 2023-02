Mike Pence gedagvaard door speciale aanklager Trump

Voormalig Amerikaans vicepresident Mike Pence is gedagvaard door de speciale aanklager die zich bezighoudt met de lopende onderzoeken naar ex-president Donald Trump. Dat meldt nieuwszender ABC News donderdagavond (lokale tijd) op basis van bronnen.

Welke informatie de aanklager precies hoopt te krijgen van Pence is niet duidelijk.

In november vorig jaar werd een speciale aanklager aangesteld die onderzoek doet naar Trumps omgang met gevoelige overheidsdocumenten en zijn pogingen om in januari 2021 na zijn verkiezingsnederlaag een vreedzame machtsoverdracht te verstoren. De speciale aanklager zou uiteindelijk kunnen besluiten Trump te vervolgen.

Deze functie wordt vervuld door Jack Smith, die eerder in Den Haag werkte voor het internationale Kosovo-tribunaal. De dagvaarding volgt op maandenlange onderhandelingen tussen het advocatenteam van Pence en de speciale aanklager en wordt gezien als een escalatie en mogelijk de start van een nieuwe fase in het onderzoek rond Trump.

Trump eiste van zijn vicepresident Mike Pence dat hij het verkiezingsresultaat in 2020 niet zou ratificeren, maar Pence volgde de wet en maakte de uitslag wel officieel. Daardoor haalde hij de woede van zijn voormalige baas op de hals alsook die van zijn aanhangers die het Capitool bestormden op 6 januari 2021. Uit de verhoren van de Capitoolcommissie bleek eerder dat op de bewuste dag aanhangers van Trump tot op enkele meters in de buurt van Pence hadden weten te komen en weinig goeds in de zin hadden.