Belgian Cats leveren defensieve masterclass af en plaatsen zich opnieuw voor EK basketbal

De Belgian Cats hadden slechts één opdracht in Duitsland: winnen en kwalificatie voor het EK was binnen. Alweer. En dat deden ze ook. De Cats vermorzelden het nochtans talentrijke Duitse team met 44-69. Goed voor het zevende grote toernooi op rij voor Emma Meesseman (19 punten) en co.

De Belgian Cats pakten met een sprankelend eerste kwart uit. Meesseman schitterde en met een driepunter van Hind Ben Abdelkader ging het snel naar 2-8 en 5-13 bonus. Duitsland was statisch, de Cats verdedigden scherp en ook Kyara Linskens was op de afspraak. De resulteerde na de eerste tien minuten in een 9-22 tussenstand. Bondscoach Rachid Méziane roteerde verstandig en via opnieuw Meesseman ging het snel naar een 13-32 Belgische voorsprong. Nonchalance kroop in het spel van de Belgen, die balverliezen leden en slecht begonnen af te werken. Gelukkig profiteerde Duitsland niet en trokken de Cats de kleedkamer in met een 19-34 tussenstand.

In het derde kwart trok Duitsland alle fysieke registers open. De partij werd potig, Ben Abdelkader moest na een hard contact met de medische staf naar de kleedkamer en eventjes later kreeg ze gezelschap van Meesseman na een ellenboogstoot van Luisa Geiselsoder. Meesseman kampte met een open wonde aan de lip, maar keerde na verzorging terug op de bank van de Cats. Ondertussen had Serena-Lynn Geldof wel voor een 32-49 bonus gezorgd.

De Cats begonnen met het duo Meesseman/Abdelkader aan het slotschuifje en bij 33-53 flikkerde de twintiger op het scorebord. De Next Gen Ine Joris en Nastja Claessens kregen hun kans, Joris bedankte met twee opeenvolgende bommen (33-62) en de verdiende winst lag voor de sterk verdedigende Belgian Cats meteen in een definitieve plooi.

Duitsland-België 44-69

Kwarts: 9-22, 10-12, 13-15, 12-20

Boxscore: Meesseman (19), Linskens (12), Joris (8), Ben Abdelkader (7), Lisowa/Geldof/Massey (5), Claessens (4), Delaere/Vanloo (2), Ramette/Resimont (0