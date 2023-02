Britse mediawaakhond start onderzoek naar column van Jeremy Clarkson over Meghan

De Britse mediawaakhond Ipso kreeg meer dan 25.000 klachten over een column van Jeremy Clarkson in The Sun in december. Clarkson stelde daarin onder andere ‘Meghan, haar haat ik’.

Autofreak en omstreden presentator Jeremy Carkson schreef in januari een column in The Sun naar aanleiding van de documentairereeks Harry & Meghan op Netflix. ‘Ik heb medelijden met Harry’, schreef Clarkson. ‘Meghan is een ander verhaal. Haar haat ik. Niet zoals ik Nicola Surgeon (de Schotse premier, red.) of Rose West (een seriemoordenares, red.) haat. Ik haat haar tot op het bot.’

Clarkson stelde ook dat hij droomde van de dag waarop Meghan in elke stad van het land naakt door de straten zou moeten paraderen, ‘terwijl de menigte dan “schande” roept en brokken uitwerpselen naar haar gooit’. Na de publicatie van de column kreeg Clarkson een hoop kritiek over zich heen. Zelfs zijn dochter distantieerde zich van wat haar vader geschreven had.

Er zijn bij de Britse mediawaakhond, Independent Press Standards Organisation (Ipso), nog nooit zoveel klachten over een artikel binnengelopen als over deze column van Clarkson. Het waren er meer dan 25.000. Ze komen onder meer van gendergelijkheidsorganisaties en organisaties die slachtoffers en overlevers van misbruik steunen.

Zowel Clarkson als The Sun heeft zich intussen al verontschuldigd voor het artikel. In een statement net voor kerst stelde Clarkson dat hij ‘geschokt is dat hij zoveel pijn veroorzaakt heeft’. Clarkson, die in het verleden Top Gear presenteerde, is nu het gezicht van The Grand Tour op Amazon Prime. Ipso laat weten na het onderzoek de uitkomst publiek mee te delen.